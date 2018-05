Xe máy đi ngược chiều gây tai nạn, 1 người nguy kịch

Theo thông tin ban đầu người dân khu vực cho biết, xe máy mang BKS 59G1-876.90 do anh Bằng 32 tuổi lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng dưới cầu vượt Tân Thới Hiệp về ngã Tư An Sương, khi qua khỏi ngã tư Tân Thới Hiệp khoảng 200m thì bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 51T8-5081 do một người đàn ông điều khiển chở theo một người phụ nữ chạy theo hướng ngược lại.







Hiện trường vụ tai nạn tại cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12 TP. HCM. Ảnh: NGỌC THẠCH.

Cú tông mạnh đã khiến cả ba người cùng phương tiện ngã xuống đường. Cả ba người sau đó được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện quân y 175 cấp cứu, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường 2 phương tiện bị bể nát hoàn toàn, mảnh vỡ của 2 xe văng khắp nơi.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Vụ tai nạn cũng đã khiến cho giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.