Xe tải ủi hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ, 10 người nhập viện

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 15 ngày 25-2, một chiếc xe tải mang biển số 60S-2199 do tài xế Nguyễn Văn Quá (29 tuổi) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương.



Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư quốc lộ 1A và đường vào KCN Vĩnh Lộc.

Khi vừa đến trước cổng KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, (TP.HCM) thì chiếc xe tải lao qua đèn đỏ, tông thẳng vào dòng xe máy đang qua đường. Theo đó, xe tải đã tông vào tám xe máy, lùa khoảng ba phương tiện và người điều khiển vào gầm.





Nhiều xe máy đã bị cuốn vào gầm xe tải.

Chị Nguyễn Thị Tươi ở huyện Bình Chánh điều khiển xe máy bị tông phải nhưng may mắn thoát nạn, cho biết: “Lúc đó tất cả các xe đều dừng đèn đỏ hai bên đường có cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng chờ đèn đỏ nhưng không hiểu sao chiếc xe tải lại lao tới tông vào dòng xe máy. Tôi may mắn văng ra ngoài nếu không thì chắc đã không toàn mạng. Lúc đó thấy khoảng 4 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, hiện trường la liệt”.





Vụ tai nạn đã khiến khoảng bốn người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khi chiếc xe tải lao vào dòng xe, anh Nguyễn Thanh Thuận đã ôm con trai khoảng ba tuổi lăn ra đường, con trai anh Thuận bị thương ở đầu, anh Thuận cũng bị thương khá nặng và được đưa đi cấp cứu.





Theo tài xế Quá thì do xe tải bị mất thắng.

Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm ngay giữa giao lộ vào KCN Vĩnh Lộc cách đèn đỏ khoảng 35 m, rải rác xung quanh 7 xe máy bị tông phải nằm la liệt cùng các mảnh vỡ, hai xe máy vẫn còn nằm dưới gầm xe tải, hai xe nằm bên hông phải, bị nghiến vỡ nhiều bộ phận; một xe máy đã di chuyển khỏi hiện trường để đưa người bị nạn đi cấp cứu tại BV Tân Bình. Tại hiện trường không có vết thắngđể lại từ xe tải.





Vụ tai nạn đã khiến một cháu bé khoảng ba tuổi bị thương ở đầu, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tài xế Quá cho biết có nhận biết đèn đỏ nhưng do xe mất thắng nên không thể làm gì: “Lúc đó tôi đang chạy bình thường nhưng nhấn phanh mãi không được mới xảy ra cơ sự” - tài xế Quá nói.





Do xảy ra vào giờ cao điểm nên đã khiến quốc lộ 1A cùng nhiều tuyến đường lân cận bị ùn tắc nghiêm trọng.

Vụ va chạm xảy ra vào giờ cao điểm ngay tại ngã tư khiến cho quốc lộ 1A bị ùn ứ nghiêm trọng, hàng ngàn phương tiện ùn ứ trên cả hai làn đường kéo dài cả chục km.





Vụ va chạm khiến người đi đường gặp một phen hốt hoảng.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng có mặt, xử lý hiện trường và phân luồng giao thông.



Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn được giải quyết.