(PLO)- Tiêm kích Su-30MK2 gặp sự cố: Chưa rõ số phận hai phi công; Công an và dân quân không được hưởng án treo; Xe cảnh sát 113 gây tai nạn chết người; Đã bắt được thiếu nữ đâm chết bạn nhậu ở Hội An; Vụ xả súng Orlando, không liên quan IS, ... là những tin chính có trong Bản tin 17h, báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 14-6.