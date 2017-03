Cấp CMND 12 số: Hết đường giả mạo giấy tờ

Theo kế hoạch, từ 1-4, Bộ Công an sẽ tiến hành cấp chứng minh nhân dân (CMND) mẫu mới 12 số cho công dân cư trú tại Hà Nội và trong năm 2014 sẽ thực hiện tại 15 tỉnh, TP trong cả nước. Trước đó, chương trình thí điểm cấp CMND 12 số tại ba quận, huyện của Hà Nội và đã cấp hơn 100.000 CMND mẫu mới.

Tuy nhiên, đến năm 2017 cũng sẽ chỉ có 24 triệu công dân được cấp CMND 12 số, còn phần lớn cả nước vẫn sử dụng CMND mẫu cũ... Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), đã trao đổi với Pháp Luật TP.HCM xung quanh vấn đề này.

Nhẹ “gánh” giấy tờ, chống giả mạo

+ Phó Cục trưởng Phùng Đức Thắng: CMND chín số hiện do công an mỗi tỉnh, TP cấp nên có xảy ra trường hợp trùng số hoặc công dân thay đổi 2-3 số CMND khác nhau do di chuyển cư trú đến địa phương khác cấp lại. Còn CMND 12 số do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an duyệt cấp thống nhất trong cả nước (trong năm 2014, cấp cho người dân 15 tỉnh là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, TP.HCM, Cần Thơ và Tây Ninh).

Tại các điểm làm CMND ở công an quận, huyện, công dân được chụp ảnh, lăn tay bằng máy, kê khai thông tin; tất cả dữ liệu được truyền về máy chủ công an tỉnh, thành phố và Cục Quản lý hành chính - Bộ Công an. Hệ thống máy chủ tại Cục Quản lý hành chính - Bộ Công an cập nhật và quét rà soát thông tin, duyệt cấp rồi chuyển về địa phương in ra thẻ phát trả cho công dân. Vì vậy, đảm bảo tuyệt đối không trùng lắp, mỗi người chỉ có duy nhất một số CMND, đó là mã số công dân sử dụng từ khi sinh ra đến khi qua đời. Điều này cũng khắc phục triệt để tình trạng làm và sử dụng giấy tờ giả mạo hiện nay. Không ai có thể mượn tên người khác làm CMND vì hệ thống sẽ quét ra ngay hồ sơ gốc, tên họ thật, thông tin cá nhân. Tương tự, nếu giả mạo giấy tờ, giả mạo người khác đi giao dịch thì cơ quan hành chính truy cập vào cũng sẽ phát hiện được.

Người dân làm CMND 12 số. Ảnh: ND

24 triệu CMND mới, ai có ai không?

. Có nhiều ưu điểm cho quản lý nhà nước và người dân sử dụng, vậy sắp tới CMND 12 số có được cấp đổi đồng loạt cho tất cả công dân và sử dụng thống nhất mẫu này trên cả nước không, thưa ông?

+ Không. CMND mẫu 12 số được cấp mới lần đầu cho những công dân đủ 14 tuổi. Mẫu CMND cũ chín số vẫn có giá trị sử dụng tương đương nên người dân không cần thiết phải đi cấp đổi đồng loạt. Khi công dân có CMND mẫu cũ chín số hết niên hạn sử dụng, hư hỏng, bị mất hoặc đang sử dụng mà có nguyện vọng đổi CMND mới thì sẽ được cấp lại CMND theo mẫu 12 số, mức phí là 30.000 đồng. Mẫu CMND mới sẽ được triển khai cuốn chiếu lần lượt áp dụng tại các tỉnh, TP trên cả nước. Dự kiến đến năm 2017, kết thúc giai đoạn 1, ước sẽ cấp mới được 24 triệu CMND 12 số. Trong thời gian đó sẽ tiếp tục đề xuất Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2 của dự án để triển khai tại các tỉnh, thành phố còn lại. Khi chưa triển khai hết được tất cả các tỉnh, thành phố thì cả nước sẽ cùng lưu hành song song hai loại CMND mẫu chín số và mẫu 12 số.

. Như vậy, sau năm 2017 sẽ vẫn còn những tỉnh chưa cấp CMND theo mẫu mới và còn phần lớn dân cư chưa có CMND 12 số sẽ xử lý ra sao? Vì sao không thể phủ sóng CMND 12 số trong cả nước?

+ Với kinh phí 30 triệu USD cho chương trình cấp CMND 12 số trong giai đoạn 1, chủ yếu để mua sắm hệ thống thiết bị, lắp đặt cuốn chiếu đến tỉnh nào cạn nguồn tiền thì phải tạm dừng chờ kinh phí triển khai giai đoạn 2 để triển khai tiếp.

Dân số nước ta gần 90 triệu người, ước khoảng 60 triệu công dân cần sử dụng CMND giao dịch thì khả năng cấp 24 triệu CMND 12 số chỉ mới đáp ứng được hơn 1/3 nhu cầu, còn lại vẫn sử dụng mẫu CMND chín số. Chúng ta không có đủ kinh phí để đồng loạt cấp và đổi CMND 12 số trong cả nước nên phải chấp nhận tình trạng chuyển tiếp, đổi dần qua từng năm.

Là chìa khóa quản lý Số CMND mới (12 số) cũng là số định danh cá nhân hay có thể gọi là mã số công dân nằm trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là chìa khóa để các cơ quan quản lý nhà nước truy cập thông tin của công dân, phục vụ việc giải quyết những thủ tục hành chính mà người dân không cần phải nộp bản sao hay xuất trình những giấy tờ tùy thân khác (khai sinh, chứng nhận kết hôn, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm, bằng lái xe…), thậm chí có thể tiến tới cấp độ cao hơn là quét vân tay nhận dạng thay CMND...

TỐ NHƯ