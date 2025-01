Dịp Tết, lưu ý những điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy 24/01/2025 05:16

(PLO)- Cần nâng cao ý thức PCCC dịp Tết, kiểm tra an toàn điện, bếp gas và trang bị thiết bị chữa cháy, đảm bảo đón Tết an toàn cho mọi gia đình.

Tết Nguyên Đán là dịp mọi người quây quần, sum vầy bên nhau với nhiều hoạt động như trang trí nhà cửa, cúng ông Công ông Táo, đốt vàng mã... Những hoạt động này dù bình thường nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Di Khang, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM, cho biết Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu sử dụng điện, lửa và các thiết bị đun nấu tăng cao, các hoạt động đốt vàng mã, thắp hương, nấu ăn tập trung nếu không đảm bảo có nguy cơ gây ra các hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, trên địa bàn phường đã tăng cường công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC; tổng rà soát, kiểm tra về công tác PCCC, nhất là đối với chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao, các cơ sở giáo dục…

UBND phường Đông Hưng Thuận, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn PCCC.

UBND phường cũng chỉ đạo cảnh sát khu vực và lực lượng an ninh cơ sở phối hợp khu phố theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động các hộ dân, cơ sở kinh doanh trang bị bình chữa cháy. Đến nay, 11/23 khu phố đạt 100% chỉ tiêu, 11 khu phố đạt trên 80%, 1 khu chung cư sử dụng thiết bị phòng cháy riêng và phong trào “Nhà tôi 3 có” (thiết bị cảnh báo cháy, mặt nạ phòng độc, lối thoát nạn thứ 2).

Bộ Công an chỉ cách để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy

Dù việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc PCCC, tuy nhiên trên thực tế nhiều vụ cháy vẫn xảy ra. Do đó, Bộ Công an đã có hướng dẫn thoát nạn an toàn cho người dân khi không may có trong đám cháy.

Cụ thể, đối với nhà độc lập, liền kề, để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết dân phải xác định được lối ra an toàn. Thông thường, các lối thoát ra nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề bao gồm lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công hoặc lôgia; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề.

Ngoài ra, đối với các căn hộ độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua các cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm…

Khi phát hiện ra đám cháy, người phát hiện đám cháy đầu tiên cần nhanh chóng báo động để mọi người trong nhà biết và nhanh chóng thoát ra ngoài theo lối cửa chính của căn nhà nếu như lối này chưa bị lửa, khói bao trùm. Trong quá trình di chuyển cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc hoặc bị lửa tạt gây bỏng hoặc cháy quần áo.

Trong trường hợp lối thoát qua cửa chính tại tầng 1 đã bị lửa, khói bao trùm thì bình tĩnh và cùng các thành viên trong gia đình suy tính, tìm lối thoát khác như:

- Di chuyển ra ngoài ban công và sử dụng các phương tiện như thang dây nếu có hoặc trong trường hợp cấp thiết có thể sử dụng dây thừng hoặc các dây tự nối bằng các vật dụng như rèm, ga giường, quần, để thoát xuống dưới và ra nơi an toàn. Tuy nhiên, trước khi dùng dây để tụt xuống cần phải đảm bảo dây chắc chắn và dây phải buộc vào các cấu kiện vững chắc;

- Di chuyển ra ban công hoặc qua cửa sổ và tìm cách thoát qua các nhà, công trình lân cận;

- Di chuyển lên tầng thượng hoặc lên mái và thoát sang các công trình lân cận nếu có thể. Trong quá trình di chuyển cần sử dụng khăn, áo thấm ướt bịt vào mũi, miệng nhằm hạn chế hít phải khói, khí độc;

UBND phường Đông Hưng Thuận ra quân tuyên truyền PCCC cho người dân.

Đối với các nhà, công trình có lồng sắt bao bọc phía ngoài nhà, thì có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình liền kề. Nếu trên các lồng sắt đó không có sẵn các cửa thoát hiểm thì hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa, rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc banh rộng các ô trên lồng sắt để mọi người có thể chui qua và sang công trình liền kề hoặc xuống nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh, bởi vì rất dễ bị ngạt khói và lửa thiêu khi đám cháy lan ra toàn bộ căn hộ.

Trong một số tình huống cấp thiết, để ngăn đám cháy từ các tầng dưới lan lên tầng trên, mọi người có thể xả nước từ nhà tắm để nước tràn ra sàn nhà và chảy xuống các tầng dưới, khi đó có thể ngăn đám cháy lan lên các tầng trên. Tuy nhiên, khi xả nước trong căn hộ cần lưu ý phải cắt cầu dao tổng để tránh bị điện giật do nước tràn làm chập các thiết bị điện.

Đối với căn hộ ở các chung cư nhiều tầng, cao tầng: Các lối thoát nạn an toàn là các cầu thang bộ bên trong tòa nhà (lối vào buồng thang có cửa tự động đóng kín) hoặc các cầu thang bộ hở đặt phía ngoài tòa nhà (thường là cầu thang sắt). Khi xảy ra sự cố cháy trong các công trình cao tầng, để thoát nạn an toàn mọi người cần chú ý đến một số vấn đề sau:

Trên hành lang của tòa nhà dẫn từ các căn hộ đến các lối thoát nạn thường có các biển chỉ dẫn, người bị nạn di chuyển theo hướng mũi tên chỉ dẫn để đến buồng thang thoát nạn. Tại lối vào buồng thang (bên trong nhà) hoặc cầu thang hở (bên ngoài) sẽ có đèn chỉ dẫn ký hiệu “EXIT”, khi vào buồng thang mọi người sẽ di chuyển xuống dưới và ra nơi an toàn.

Để thoát nạn an toàn mọi người chỉ được dùng thang bộ, tuyệt đối không được dùng thang máy để thoát nạn, bởi vì hệ thống điện cung cấp cho thang máy có thể bị mất và thang sẽ dừng lại đột ngột ở vị trí bất kỳ, người bị nạn sẽ kẹt trong thang và có nguy cơ bị ngọn lửa tác động, hít phải khói, khí độc dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn...

Trường hợp nếu cửa chính ra vào căn hộ và hành lang dẫn đến buồng thang thoát nạn đều bị khói lửa bao trùm, mọi người không thể thoát ra khỏi phòng, thì nhanh chóng đóng cửa và có các biện pháp ngăn khói, lửa lan truyền vào căn hộ.

Đáng chú ý, tuyệt đối không vội vàng nhảy từ trên cao xuống dưới để thoát nạn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn như đệm hơi hoặc một số phương tiện bảo hộ khác đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phía dưới.

Trong tất cả các trường hợp, khi phát hiện cháy phải nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114 để kịp thời đến cứu nạn và dập tắt đám cháy.

Hướng dẫn người dân về việc PCCC và cách để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy.