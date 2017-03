Chủ quán Xin Chào không muốn đại tá Quý bị kỷ luật

1/ Thưa ông Bỉ, ông biết mình bị khởi tố oan không? hay vẫn biết bị oan mà không dám khiếu nại vì sợ?

2/ Tại sao ông không nhờ báo chí can thiệp trước khi vụ quán cà phê xin chào có quyết định đình chỉ khởi tố? mà phải đợi đến khi ông Tấn được " minh oan" thì ông mới dám đưa sự việc của ông nhờ báo chí phản ánh?

3/ Thưa các Luật sư, Buổi họp báo về vụ ông Tấn do Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc công an thành phố, thủ trưởng cơ quan CSĐT thành phố chủ trì, Thiếu tướng Minh có khẳng định với giới truyền thông và nhân dân cả nước theo dõi trực tiếp rằng" khởi tố ông Tấn là có căn cứ nhưng do công an Bình Chánh vội vàng". Đến ngày 24/4/2016 thì Viện trưởng viện KSND Bình Chánh ra quyết định đình chỉ vụ án. Vậy tại sao có sự nhận định khác biệt giữa 2 cơ quan chức năng tố tụng như vậy? Dư luận đặt ra vấn đề rằng công an thành phố có sự bao biện cho công an Bình Chánh mà các trang mạng xã hội người ta gọi là "phủ bênh phủ, huyện bênh huyện".

Trần Phúc Tâm, 1969, Bình Chánh, kinh doanh