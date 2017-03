Khó nhập hộ khẩu do phường hết quyền chứng thực hợp đồng

Để tạo thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký thường trú, Nghị định 56/2010 của Chính phủ cho phép người dân nộp hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã. Tuy nhiên, kể từ ngày 1-6-2011, TP.HCM đã chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng nhà, đất sang tổ chức hành nghề công chứng. Do vậy, nhiều nhà chưa có quyền sở hữu hợp pháp đã không thể đi công chứng các loại hợp đồng liên quan đến căn nhà. Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp đã mua nhà hợp pháp hoặc thuê, mượn, ở nhờ nhà nhưng vì không đáp ứng điều kiện tạm trú từ một năm trở lên ở TP nên không thể nhập hộ khẩu vào nhà đó.

Cũng theo UBND quận Bình Thạnh, vừa qua sau khi tiến hành xác minh thì công an quận phát hiện có hơn 1.000 trường hợp không sinh sống tại địa phương nhưng vẫn còn hộ khẩu thường trú. Do Luật Cư trú không còn quy định xóa đăng ký thường trú đối với những trường hợp bỏ đi không lý do trên sáu tháng, không còn cư trú nhưng chưa làm thủ tục chuyển hộ khẩu nên địa phương không thể xóa hộ khẩu và cũng không thể quản lý.

MINH QUÝ