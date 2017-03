Không ai được phép “băm vằm” Đà Lạt!

Có phải “chọc trời” mới là hiện đại?

Gần đây, những thông tin về sự thay đổi của Đà Lạt ngày càng xuất hiện nhiều trên mặt báo. Y như rằng bất kỳ “nhất cử, nhất động” nào đối với thành phố đầy hoa này cũng đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đơn giản là Đà Lạt từ lâu đã không còn là “của riêng” người Đà Lạt. Việt Nam chỉ có một Đà Lạt...

Đô thị “hàng tỉnh”

Còn nhớ trong cuộc hội thảo nhằm xây dựng Đà Lạt trở thành một thành phố tri thức (bài giới thiệu đăng trên tạp chí Kiến Trúc Nhà đẹp - Hội KTS VN, số tháng 9-2006), kiến trúc sư Singapore Tay Kheng Soon - chuyên gia cố vấn về quy hoạch của chính phủ Singapore – đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt với Đà Lạt. Ông cho rằng Đà Lạt là một trong những thành phố đẹp và thơ mộng nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà ông từng biết. Đà Lạt đẹp vì cảnh quan đẹp, khí hậu tuyệt vời, an ninh tốt, môi trường thanh sạch. Ông lưu ý Đà Lạt chỉ có thể phát triển bền vững khi thiên nhiên được bảo tồn tốt nhất và con người phát huy tính sáng tạo cao nhất. Tại Hội nghị “Đánh giá quỹ kiến trúc đô thị hiện hữu ở Đà Lạt” tổ chức ngày 16-3-2004, nhiều kiến trúc sư (KTS) tham dự đã cảnh báo Đà Lạt đang đứng trước nguy cơ ngày càng xa rời tính chất nghỉ dưỡng, sinh thái riêng biệt vốn có do tình trạng xây dựng lộn xộn theo kiểu “đủ mâm đủ bát” như những đô thị lớn khác.

KTS Hoàng Đạo Kính, một trong những KTS hàng đầu của Việt Nam, cho rằng cùng với Huế, Đà Lạt xứng đáng là “đô thị di sản”, là đô thị duy nhất của Việt Nam có công năng nghỉ dưỡng và đã kiến tạo riêng bản sắc cho mình. Những tài nguyên hiện có làm nên Đà Lạt là thiên nhiên, cảnh quan nhân văn, quỹ đô thị, kiến trúc và văn hóa sống đô thị. Hễ bất kỳ tài nguyên nào bị suy suyển, tổng thể Đà Lạt sẽ bị xộc xệch; hễ các tài nguyên cùng bị xâm hại thì tổng thể Đà Lạt tan vỡ.

Nhiều bất ổn phát sinh

Có vẻ như sự suy suyển, xộc xệch đó đang có nguy cơ xảy ra đối với Đà Lạt. Vào tháng 3-2007 vừa qua, một hiện tượng tự nhiên chưa từng thấy đã xảy ra ở Đà Lạt: Đà Lạt nóng! Nóng đến nỗi người dân sống ở thành phố này hàng chục năm qua và cả du khách đều phải kêu: “Nóng quá!”, “khắc nghiệt quá!”, “không còn nhận ra Đà Lạt nữa!”. Khi đó đã có không ít ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu kỳ quặc đó là do tình trạng phân lô, xây nhà ồ ạt, tình trạng bê-tông hóa thành phố xưa nay khí hậu vốn rất ôn hòa. Hôm nay, việc “bật đèn xanh” cho các cao ốc chọc trời mọc lên lại lần nữa làm nhiều người lo ngại. Đáng lo ngại hơn nữa là đến bây giờ tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt vẫn chưa hoàn tất quy hoạch chi tiết nhằm định hướng tương lai cho Đà Lạt.

Thu hút đầu tư nhằm hiện đại hóa hạ tầng, đô thị là chủ trương, xu hướng đúng đắn của không riêng gì Đà Lạt. Nhưng “chọc trời hóa” liệu có đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa cho đô thị Đà Lạt hết sức đặc thù này? Chỉ chắc chắn rằng hiện đại hóa không cứ hẳn phải là “chọc trời”!

Để thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhiều địa phương đã “trải thảm đỏ” cho các nhà đầu tư nhưng lại hết sức “vô tư” trước vấn đề môi trường, quỹ kiến trúc cảnh quan nói chung... Đã có nhiều khu, cụm công nghiệp ồ ạt ra đời thiếu hẳn đánh giá tác động môi trường, thậm chí không quan tâm đến việc xử lý chất thải (nước, chất thải rắn, khói bụi...). Nhiều khu đô thị mới đường hoàng mọc lên giữa bạt ngàn đồng ruộng, thiếu vắng cơ sở hạ tầng tối thiểu; nhiều dự án đầu tư với vô số công trình có lối kiến trúc theo kiểu “phá hỏng” và làm “tật nguyền” đô thị.

Một khi môi trường sinh thái bị phá vỡ, việc lập lại thế cân bằng cho nó là hết sức khó khăn, nếu không muốn nói là không thể.