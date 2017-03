Ly hôn nhưng bị chồng giữ hộ khẩu!

Trường hợp đặc biệt sẽ làm hộ khẩu ghép Nếu đúng có trường hợp người chồng cũ giữ rịt sổ hộ khẩu không giao cho bà Hữu làm thủ tục chia tài sản hoặc làm một số thủ tục khác thì bà có thể yêu cầu công an phường hỗ trợ giúp bà. Cụ thể, cảnh sát khu vực sẽ xuống trực tiếp gặp người giữ hộ khẩu yêu cầu giao cho bà Hữu. Nếu người này vẫn không giao hộ khẩu thì công an phường sẽ hướng dẫn bà Hữu liên hệ với Công an thị xã Thuận An làm sổ hộ khẩu ghép. Lúc đó, bà có thể sử dụng hộ khẩu này để làm các hồ sơ có liên quan. Thiếu tá LÊ VĂN SÁNG, cảnh sát khu vực khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương