Mất một mạng người không thể là chuyện nhỏ!

Là ý kiến của nhiều bạn đọc sau các bài phản ánh vụ một bé 14 tháng tuổi chết ở Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4 (Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai) đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 26, 27-7.

Chưa rõ người nhà bé Việt Anh đã có những hành vi sai trái cụ thể nào đến nỗi bị bắt giữ, bị phạt hành chính nhưng chắc chắn việc làm của gia đình xuất phát từ chỗ con, cháu của họ chết đã tám tháng mà vẫn không được làm rõ nguyên nhân. Chính sự thờ ơ, vô trách nhiệm của nhà trường; sự âm âm u u của cơ quan pháp luật địa phương đã đẩy sự việc vượt quá mức chịu đựng của những người trong cuộc khiến họ vừa phải khổ sở với một mất mát không gì bù đắp được, vừa phải đối mặt với những hình thức chế tài lạnh lùng của pháp luật.

Mạng người là vô giá. Bất kể thế nào thì cái chết của bé Việt Anh cũng cần sớm được làm sáng tỏ.

PHẠM THU LAN (Quận 2)

Tuy nhà trường không nhận trách nhiệm nhưng theo kết quả giám định pháp y thì cái chết của bé có dấu hiệu bất thường: não bị tổn thương do tác động của vật tày… Theo cơ quan điều tra, vụ việc đã có dấu hiệu phạm tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo Điều 99 BLHS.

Vậy lý do nào mà VKSND TP Biên Hòa không phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án? Về phía nhà trường, khi nhận giữ bé và để xảy ra cái chết của bé, dù có lỗi hay không cũng phải đứng ra nhận trách nhiệm. Tóm lại, có nhiều vấn đề cần được khẩn trương làm rõ nhưng rất tiếc (đúng hơn là rất giận) các cơ quan pháp luật địa phương đã không chịu vào cuộc.

MINH TUẤN (minhtuan222@...)

Có gì lấn cấn mà hết VKS, Trường Tuổi Ngọc 4 đến Công an xã Hóa An, Công an TP Biên Hòa… đều không chịu tiếp xúc báo chí? Khi từ chối phê chuẩn, VKS phải có lý do. Khi xử phạt người nhà của bé Việt Anh về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, Công an xã cũng có căn cứ nào đó. Cớ gì họ không công khai để mọi người đều biết, tránh những suy diễn bất lợi cho quá trình quản lý tại địa phương?

Về phía Công an TP Biên Hòa, tạm cho rằng lúc đầu họ chưa biết việc có người bị bắt vì phát báo ở cổng trường. Nhưng khi được báo chí cung cấp thông tin, sao họ không gấp rút kiểm tra, kịp thời chỉ đạo theo thẩm quyền mà lại thờ ơ chỉ xuống xã? Càng đi sâu vào vấn đề, tôi lại càng thấy không thể chấp nhận lối hành xử thiếu trách nhiệm của những cơ quan này. Nhất là khi nạn nhân là một đứa trẻ, đối tượng luôn cần sự quan tâm, chăm sóc đặt biệt từ mọi ngành, mọi cấp.

TUYẾT MAI (Biên Hòa, Đồng Nai)