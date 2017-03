“Mong con tôi được lành lặn”

Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến sản phụ tử vong Tối 27-10, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà - Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Công Vũ (ở An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Vũ là người điều khiển xe bồn trộn bê tông gây tai nạn giao thông sáng 25-10 khiến sản phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc tử vong, chồng chị bị gãy chân và thai nhi trong bụng chị văng ra ngoài. GIA TUỆ - THIÊN SƠN _______________________________________ Trẻ sơ sinh bị nạn, xử lý thế nào? BS Đinh Tấn Phương, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 1, cho biết trẻ sơ sinh bị tai nạn từ trong bụng mẹ phọt ra ngoài như thế này là rất hi hữu. Khi gặp một ca như vậy, lại xảy ra ở xa cơ sở y tế, người tham gia cấp cứu cần biết và làm những việc sau: Đầu tiên cắt rốn (dụng cụ sạch) hoặc kẹp rốn bé lại, sau đó ủ ấm cho bé bằng khăn, đồng thời khai thông đường thở cho bé nếu bé nghẹt đàm bằng cách hút đàm. Sau đó đưa bé đến cơ quan y tế gần nhất để cấp cứu. Nếu bé có vết thương chảy máu nhiều thì dùng gạc, bông gòn hoặc vải sạch băng ép lại để cầm máu. Nếu băng ép thất bại thì nên garo trên vết thương, cột chặt để khỏi chảy máu. “Đối với những trẻ sơ sinh bị nạn, điều hiển nhiên là trẻ có nhiều nguy cơ như nhiễm trùng vì ở môi trường bên ngoài phòng sinh. Ngoài ra, trẻ dễ bị uốn ván, viêm phổi, suy hô hấp; đầu, cơ thể va chạm có thể gây tổn thương thần kinh. Do đó quan trọng là đánh giá toàn bộ để không thể bỏ sót. Rất may đứa bé này đã chuyển dạ, nếu không thì sẽ có nguy cơ non tháng nữa” - BS Phương nói. BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức - Tích cực và Chống độc BV Nhi đồng 1, cho biết thêm nếu trẻ sơ sinh bị tai nạn mà đứt bất kỳ một bộ phận cơ thể thì nhanh chóng lấy bộ phận đó rửa nước sạch, bỏ vào bịch nylon sạch, bịt kín và để vào chậu đá. Thường trẻ sẽ bị chấn thương cột sống cổ, do vậy phải giữ tư thế đầu - người theo trục thẳng và đưa lên băng ca. Nếu có nẹp cổ thì càng tốt hơn. Sau đó xem trẻ có ngưng tim, ngưng thở thì thổi ngạt, làm ấm tim và sau đó đưa đến BV.