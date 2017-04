Một mình đối mặt 4 tên trộm trong mưa lớn

Sáng 10-4, UBND xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã đến tận nhà tặng giấy khen và thưởng nóng cho anh Đinh Xuân Bình (38 tuổi, tạm trú tổ 4, ấp Mỹ Huề) vì thành tích bắt trộm vào chiều tối 3-4 vừa qua.

Trung tá Phạm Minh Phú, Phó trưởng Công an xã Trung Chánh, cho biết anh Bình là một trong những nhân tố điển hình của xã trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công an xã cũng đã đề nghị Công an huyện Hóc Môn tặng giấy khen cho anh. Trước đó, anh Bình là người đã tham gia bắt nhiều vụ trộm, cướp trên địa bàn.

“Hy vọng gương sáng của anh Bình sẽ lan tỏa để mọi người cùng tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc”, ông Phú nói.



Anh Bình nhận giấy khen của Công an xã Trung Chánh

Kể lại hành động của mình, người đàn ông dũng cảm tỏ ra ngần ngại vì không muốn nói về việc làm của mình. Theo lời anh, chiều tối ngày 3-4 trên đường rước con về ngang căn nhà ở tổ 6 cũng thuộc ấp Mỹ Huề, anh bắt gặp một thanh niên đang lúi húi dùng kiềm cắt ổ khóa, cạnh đó có người đàn ông mắt láo liên cảnh giới. Đoán đây là nhóm trộm, anh Bình đã gọi điện thoại báo ngay cho công an xã.

Lúc bấy giờ trời mưa tầm tã, anh tức tốc đưa con về nhà rồi quay lại hiện trường. “Tôi sợ công an tới không kịp”, anh giải thích.

Khi tới được căn nhà bị cắt khóa, anh bắt gặp 4 người đang chuyển đồ đạc trộm được lên hai xe máy. Bất chấp nguy hiểm, anh Bình rồ ga, cúp đầu xe trước khiến một trong hai xe bọn trộm ngã nhào, kéo hai tên ngã theo. Anh quăng xe, lao tới ôm chân một tên. Người này cố sức bỏ chạy, lôi anh Bình sền sệt trên mặt đất. Đúng lúc đó xe công an vừa tới nơi, bắt gọn cả nhóm. Đến hôm sau anh Bình mới phát hiện mình đã bị gãy ngón chân khi bắt trộm quá hăng.

Ngón chân bị gãy của anh Bình

Đây không phải là lần đầu anh Bình lập chiến công. Ông Nguyễn Văn Thạch, tổ trưởng tổ 4, ấp Mỹ Huề còn “khoe” anh từng bắt được hai tên cướp điện thoại của người đi đường.

Pha đối mặt cướp nguy hiểm nhất mà anh Bình từng gặp là khi bắt một tên cướp xe đạp học sinh. “Nghe tiếng la, tôi chạy bộ đuổi theo. Biết không thoát, tên cướp dừng xe rồi cầm cục gạch to dứ vô mặt tôi. Tôi lượm khúc cây ven đường phang vô chân tên này. Bị đau, anh ta quăng cục gạch, ôm chân khụy xuống. Tôi lao tới bắt rồi giao cho Công an xã Trung Chánh”.

Nói về anh Bình, ông Thạch cảm phục: “Anh Bình rất dũng cảm, không sợ nguy hiểm khi đối mặt với trộm cướp. Một tên trộm, một tên cướp bị bắt thì cuộc sống của bà con trong ấp thêm bình yên”.