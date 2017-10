Bé gái 14 tuổi bị xâm hại đến mang thai

Thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình đưa N. đi khám mới biết N. đã mang thai 17 tuần. Gia đình nhiều lần gặng hỏi N. mới kể em đã bị T. - người thuê trọ gần phòng dì ruột N. xâm hại.



Theo lời N., ngày 14-5, khi đang nằm chơi một mình ở phòng dì ruột ở xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) thì T. đẩy cửa vào phòng. “Chú T. dùng một con dao nhọn, dí vào cổ con, buộc con cho chú quan hệ tình dục. Chú T. còn nói nếu con nói chuyện này với ai thì sẽ giết cả nhà con” - N. kể lại.

Sau đó, gia đình bà C. đã lập tức gọi T. đến nhà làm rõ. “Trước sự chứng kiến của cả gia đình và hàng xóm, T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. T. viết cam kết sẽ cưới N. nếu đứa bé sinh ra là con T. nhưng gia đình tôi không chấp nhận. Đây là hành vi trái pháp luật, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của con gái tôi. Con tôi đã nhiều lần đòi tự tử vì xấu hổ” - bà C. tức giận.

Tháng 9, bà C. đến Công an xã Trung An tố cáo T. Tại trụ sở công an xã, T. cũng thừa nhận việc làm của mình và công an xã cũng tiến hành dựng lại hiện trường. Tuy nhiên, nhận thấy sự việc chậm tiến triển, T. vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật nên bà C. đã nộp đơn lên Công an huyện Củ Chi. Trong thời gian này, T. đã bỏ đi khỏi địa phương khiến gia đình càng thêm bức xúc.

Trả lời về vụ án này bằng văn bản, Công an huyện Củ Chi cho biết đơn vị có thụ lý vụ giao cấu với trẻ em xảy ra ngày 14-5-2017 tại ấp Hội Thạnh, xã Trung An do DMT thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi có tiếp nhận thông tin báo cáo từ Công an xã Trung An về việc bà C. tố cáo T. đã cưỡng hiếp ĐTN, con gái bà. Qua quá trình điều tra, T. thừa nhận hành vi giao cấu với N.

Đến ngày 25-9, bà C. có ý kiến xin rút đơn tố cáo. Cơ quan CSĐT đã quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu gia đình cung cấp hình ảnh phục vụ cho việc trưng cầu giám định nhưng gia đình chưa hợp tác.

Để có cơ sở xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, cơ quan CSĐT đang trưng cầu giám định, tiếp tục làm rõ để có căn cứ khởi tố vụ án.