Từ vụ CSHS bắn thủng bụng thanh niên: Nỗi lo cảnh sát thường phục lạm quyền

“Đọc các bài báo liên quan đến vụ cảnh sát hình sự bắn thủng bụng một thanh niên (Pháp Luật TP.HCM ngày 18 và 19-6 đã thông tin), tôi thấy có điều gì đó bất ổn”- bạn đọc Lê Văn Mại (Biên Hòa) lo lắng.

Bị bất ngờ, người dân có quyển hô “cướp”?

Tôi thừa nhận một điều là nhờ có các anh cải trang, trà trộn mà tình hình trộm, cướp, vi phạm pháp luật… trên đường phố, khu dân cư được kiểm soát chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, cách hành xử vừa rồi của hai anh cảnh sát hình sự là không thể chấp nhận. Thú thật ra đường tôi cũng sợ chết khiếp nếu có ai đó chặn xe rồi bảo thế này thế kia. Tâm lý ban đầu là tôi nghĩ ngay đến cướp. Làm sao lúc ấy có đủ tỉnh táo và thông tin để nhận ra đó là người của cơ quan công quyền. Do vậy theo tôi, phản xạ có thể chấp nhận được là nếu chạy được thì chạy, còn không thì cứ hô cướp, cướp... Các anh phải hiểu điều đó cho người dân chúng tôi mà có cách hành xử khác đi” - bạn đọc Lê Văn Mại (Biên Hòa, Đồng Nai) nêu ý kiến.

Đồng tình, bạn đọc Doanvantoi8@... nói thêm: “Cứ cho là người thanh niên này bỏ chạy là sai nhưng lực lượng công an vẫn còn nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn và bắt giữ, đâu cần phải nổ súng. Mặt khác, đây cũng chỉ là không đội mũ bảo hiểm, đâu cần phải áp dụng biện pháp truy đuổi, nổ súng nguy hiểm như thế.





“Phải rạch ròi cái vụ nổ súng bắn người này, nếu là tôi thì tôi cũng nghĩ là cướp và bỏ chạy bởi khi đang chạy xe mà có người mặc thường phục chặn lại. Ngành công an nên rà soát lại chứ nếu không những vụ như vậy sẽ tiếp diễn. May là vụ này chỉ bắn bị thương, nếu chẳng may trúng chỗ hiểm khác thì không khéo người dân chết oan” - bạn đọc Minh Công (minh_cong2008@...) đề nghị.

Phải xuất trình thẻ ngành

Cụ thể hơn, bạc đọc Hải Việt (vietnguyen1279@...) cho rằng ra đường người dân rất cần có công an bên cạnh để bảo vệ. Nhưng nếu đã cải trang, mặc thường phục thì khi ra hiệu lệnh cho ai đó anh phải có dấu hiệu gì đó cho người khác biết mình là cảnh sát hình sự, chẳng hạn như đưa ra thẻ ngành hoặc một thẻ đặc biệt nào đó. Lúc ấy người ngay tình thì sẽ yên tâm và chắc chắn là hợp tác cùng với các anh. Còn đối với những kẻ chống đối thì các anh phải tuân thủ nghiêm các quy định của ngành là trường hợp nào thì nổ súng, trường hợp nào thì truy đuổi… chứ đừng đánh đồng tất cả rồi sinh ra lạm quyền, gây nguy hiểm cho người dân.

Cuối cùng, bạn đọc Cao Hải (haibienhoa1980@...) đề xuất: “Tôi biết là các anh cảnh sát cũng có cái khó khi đối diện với một tình huống nào đó mà cần đến sự lựa chọn. Tôi không quá khắt khe cho rằng các anh chỉ đứng nhìn kẻ vi phạm, không làm gì cả. Nhưng với những trường hợp các anh lạm quyền thì cần phải có những biện pháp thật sự hiệu quả để chế tài. Chứ nếu cứ buông lỏng quản lý thì người dân đã bất an càng bất an hơn. Trong nhà, tôi là trụ cột chính nếu chỉ vì các anh cảnh sát hình sự làm không đúng chức trách, tôi có làm sao không biết vợ con sẽ bám vào đâu…”.

BAN CTBĐ