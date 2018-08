Long Điền, BR-VT: đất ruộng bỗng thành… dự án!

Một số chủ đất tự ý phân lô, tách thửa để bán nền. Bên cạnh đó, các công ty bất động sản đua nhau gom đất ruộng, tự “thiết kế” dự án với những cái tên nghe thật kêu rồi quảng cáo, rao bán rầm rộ.



Rầm rộ san lấp, phân lô… đất ruộng

Vài tháng nay, thị trường đất nền ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bỗng trở nên sôi động. Cứ đến cuối tuần, nhà đầu tư từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ xô về đây xem đất. Giá đất tại huyện Long Điền thời gian qua cũng liên tục bị đẩy lên cao. Các dự án phân lô bán nền theo đó cũng mọc lên như nấm sau mưa.

Từ cổng chào TP Bà Rịa đi vào tỉnh lộ 44, chúng tôi thấy hai bên đường có gần chục khu đất đang được ngăn rào bằng tôn, treo nhan nhản các bảng quảng cáo. Bên trong hàng rào của mỗi khu đất, hoạt động san lấp mặt bằng đang diễn ra ráo riết.

Đến khu đất được giới thiệu là dự án Golden Central Park do Công ty TNHH BĐS Vincomreal và Công ty TNHH đầu tư BĐS Phúc Điền hợp tác phát triển, chúng tôi được một nhân viên chào mời: “Giá ở đây chỉ 6,8 triệu đồng/m², tụi em đảm bảo rẻ nhất khu vực. Anh chỉ cần đặt cọc 30 triệu đồng/nền, sau bảy ngày công ty sẽ ký hợp đồng mua bán. Dự án có 100 nền nhưng tụi em đã bán gần hết, chỉ còn lại 7-8 nền ở vị trí phía trong. Nếu anh mua, bên em cam kết một tháng sau sẽ ra sổ đỏ”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được xem văn bản pháp lý khu đất thì nhân viên này lúng túng và trả lời “không mang theo”.

Cách đó vài trăm mét là khu đất trưng bảng quảng cáo dự án The Sunny do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh BĐS Evoreal (Công ty Evoreal) đảm nhiệm, giá bán dao động 8-12 triệu đồng/m². Dù đã chào bán rầm rộ từ hơn hai tháng qua nhưng theo cơ quan chức năng huyện Long Điền, dự án này vẫn chưa được phép mở bán.

Tương tự, tại địa bàn xã An Ngãi, một khu đất đang được rào tôn và san lấp ruộng lúa được giới thiệu là dự án Moon Lake do Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Gia Khang đầu tư. Cách đó không xa là dự án Boulevard City II được chào bán bởi Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Việt.



San lấp đất ruộng để “vẽ” dự án phân lô bán nền diễn ra rầm rộ ở huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Q.HUY



Một bảng quảng cáo với tên dự án rất kêu dễ đánh lừa người mua. Ảnh: Q.HUY

Tự “thiết kế” dự án

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại địa bàn xã An Ngãi, huyện Long Điền có không ít trường hợp hộ cá nhân thu gom đất nông nghiệp, đất ruộng muối với diện tích lớn. Sau đó họ xin “hiến đất” làm đường rồi phân lô bán nền. Từ đây, những khu đất do các cá nhân hoặc công ty mua gom đã được hô biến thành dự án với những cái tên thật kêu như Moon Lake, The Sunny, Golden Central Park ...

Để đảm bảo việc giao dịch đất nền tại huyện Long Điền an toàn và phù hợp quy định, tôi khuyến cáo người dân trước khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì nên liên hệ Phòng Kinh tế-Hạ tầng để được cung cấp thông tin quy hoạch khu đất rõ ràng, chính xác. Ông LÊ CÔNG HẢI, Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng

huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chẳng hạn như dự án Moon Lake thực tế là của bà NTN, ngụ xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo nguyện vọng của bà N., tháng 5-2018, UBND huyện Long Điền cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường giao thông trên đất cho bà. Đến nay việc xây dựng hạ tầng vẫn chưa hoàn tất nhưng đất đã được phân lô rao bán. Ngoài mập mờ pháp lý, tiện ích của dự án Moon Lake cũng được người chủ tự “lên ý tưởng” hoành tráng như xây dựng công viên cây xanh, hồ sinh thái, phát triển khu vui chơi giải trí… trong tương lai.

Còn dự án The Sunny do Công ty Evoreal đầu tư, thực tế chủ khu đất này là ông NVS, ngụ xã An Ngãi, huyện Long Điền. Dự án này cũng được “tự trang trí” bằng những tiện ích vô cùng hấp dẫn.

Trước tình trạng thu gom đất ruộng, phân lô bán nền, bịa tên dự án tràn lan tại xã An Ngãi, ông Lê Công Hải, Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Long Điền, cho biết huyện đã yêu cầu các công ty phải tháo dỡ các bảng quảng cáo sai sự thật. Hiện thanh tra và công an tỉnh đang phối hợp cùng huyện để kiểm tra, rà soát việc làm của các công ty tại các khu đất nói trên.