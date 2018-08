Đại biểu Quốc hội lo lắng việc cấp ‘bay’ cho Bamboo Airways

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, việc doanh nghiệp trong nước thành lập một hãng hàng không là phù hợp với pháp luật Việt Nam và cần khuyến khích để tăng sự cạnh tranh, nâng cao chất lượng vận chuyển, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, thành lập các hãng hàng không cần phải bảo đảm các yêu cầu khắt khe và thận trọng trong việc cấp phép thành lập.



Bamboo Airways của Tập đoàn FLC vừa ra mắt.

Nhiều cử tri có ý kiến băn khoăn, cho rằng với tình trạng quá tải tại các sân bay, tình trạng hủy chuyến, chậm chuyến chưa được giải quyết, an ninh, an toàn hàng không còn nhiều bất cập thì vào thời điểm hiện nay, không nên cho phép thành lập các hãng hàng không, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nêu quan điểm.



“Các cử tri cho rằng cần phải minh bạch về tài chính trong việc mua máy bay của Tập đoàn FLC để tránh nguy cơ rủi ro, tăng nợ quốc gia trong huy động vốn và cần chấn chỉnh việc đưa hình ảnh quảng cáo khi chưa được cấp phép…”, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng cũng cho rằng việc các cử tri lo lắng và băn khoăn là có cơ sở. Bản thân thiếu tướng cũng là thành viên đoàn giám sát chuyên đề “Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hàng không dân dụng" của Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội; qua nghiên cứu quy hoạch phát triển hàng không dân dụng, cơ sở hạ tầng hàng không, nguồn nhân lực và công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định khi cấp phép thành lập hãng hàng không, cần thận trọng xem xét, đánh giá một số vấn đề khác.

Cụ thể, đánh giá tác động về quốc phòng, an ninh; tính khả thi về phương án nguồn nhân lực nhất là đội ngũ phi công. Khả năng đáp ứng của cảng hàng không, quản lý bay...

Theo đó, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT cần làm rõ những băn khoăn của cử tri, đánh giá tác động các vấn đề nêu trên. Đặc biệt, thận trọng xem xét các điều kiện thành lập hãng hàng không của Tập đoàn FLC.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Bộ GTVT có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đơn vị này cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty Tre Việt (Bamboo Airways) theo quy định.

Theo Bộ GTVT, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty Tre Việt đầy đủ, hợp lệ. Đáp ứng các điều kiện về vốn và phương án đảm bảo có tàu bay khai thác, tổ chức bộ máy, phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm theo quy định tại Nghị định 92/2016. Đồng thời phù hợp với quy định về thương hiệu của hãng hàng không tại Nghị định 30/2013.

Bộ GTVT cũng khẳng định Cục Hàng không Việt Nam đủ năng lực giám sát an toàn khai thác tàu bay, điều kiện bay, bảo dưỡng cũng như chứng chỉ tổ bay đối với đội tàu bay của Công ty Tre Việt. Hạ tầng cảng hàng không Việt Nam cũng đủ đáp ứng nhu cầu khai thác theo phương án kinh doanh và phát triển sản phẩm của Công ty Tre Việt.

Tuy nhiên, để có thể trở thành một hãng hàng không thực sự có khả năng khai thác tàu bay và cung cấp dịch vụ cho công chúng, Bộ GTVT cho biết Công ty Tre Việt cần phải có chứng chỉ nhà khai thác máy bay (AOC) và triển khai các công tác cụ thể liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ.

Về vấn đề này, Bộ GTVT cho biết sẽ chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam giám sát chặt chẽ quy trình xin cấp AOC của Công ty Tre Việt cũng như thực hiện đúng quy định của Luật Hàng không dân dụng về các hoạt động xúc tiến thương mại và kinh doanh vận chuyển hàng không.