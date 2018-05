Cảng vận tải Phan Thiết thu phí vô lý, cao ngất ngưởng

Ngày 15-5, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận về kết quả kiểm tra, chấn chỉnh việc thu các loại giá dịch vụ tại cảng vận tải Phan Thiết (cảng Thương Chánh).



Cổng cảng vận tải Phan Thiết

Trước đó vào cận Tết nguyên đán Mậu Tuất, bắt đầu từ ngày 13 và 14-2 đến hết tháng 3-2018, trên mạng xã hội Facebook và nhiều ý kiến của người dân liên tục phản ảnh việc cảng vận tải Phan Thiết vừa đưa vào sử dụng đã thu giá dịch vụ quá cao gây bức xúc cho hàng chục ngàn lượt khách và cả chủ tàu tuyến Phan Thiết-Phú Qúy.

Nhiều hành khách tuyến Phan Thiết- Phú Qúy cho biết họ lên tàu chỉ mang ba lô xách tay cũng bị thu phí, còn giá giữ xe thì cao ngất ngưởng.

Ông Nguyễn Văn Nhanh, chủ tàu Hưng Phát 27, cho biết nhiều khoản thu quá vô lý, không có căn cứ nhưng do quy định tàu phải dừng ở cảng này đón trả khách nên nhiều tàu khách phải bấm bụng móc tiền ra nộp. Theo ông Nhanh, mỗi chuyến tối đa tàu Hưng Phát 27 chở được 250 hành khách nhưng từ khi về cảng mới phải nộp thêm gần 3 triệu đồng. Cụ thể phí hành khách thông qua cảng 6.000 đồng/người; phí vệ sinh, an ninh 3.000 đồng/người; thời gian cập cảng nộp thêm 200.000 đồng. Thậm chí khi đổ dầu DO để chạy tàu còn phải nộp phí 20.000 đồng/tấn. Ông Nhanh cho biết do chi phí đột ngột tăng thêm nhưng tàu Hưng Phát 27 không thể tùy tiện tăng giá nên phải thông báo cho hành khách biết để chia sẻ.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, Liên danh Công ty Trung Nguyên chủ đầu tư đã thu giá dịch vụ tại cảng vận tải Phan Thiết khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Các khoản thu như: Giá sử dụng bến cảng; giá hành khách, hàng hóa thông qua cảng; giá dịch vụ vệ sinh, an ninh; giá thu các phương tiện vận tải ra vào cảng; giá thu cước xếp dỡ hàng hóa đều sai quy định.

Cụ thể, giá cước bốc xếp hàng hóa cao hơn 5% đến 466% so với mức giá trần thu bốc xếp theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 3-6-2016 của UBND tỉnh quy định về mức giá trần cước vận chuyển trên biển các loại mặt hàng tuyến Phan Thiết-Phú Quý và ngược lại. Về giá dịch vụ trông giữ xe tại thu cao hơn từ 50% đến 100% so với mức giá quy định tại Quyết định số 43/2017/QĐ- UBND ngày 26-12-2017 của UBND tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo giải thích của chủ đầu tư, họ thu giá theo hồ sơ kê khai giá đã gửi Sở Tài chính. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ và các căn cứ để thực hiện việc thu giá thì doanh nghiệp đã áp dụng không đúng theo Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 9-12-2016 của Bộ GTVT về ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam. Việc thu phí hành khách thông qua cảng; giá dịch vụ vệ sinh, an ninh là không có căn cứ.



Được biết Liên danh Công ty Trung Nguyên cam kết sẽ điều chỉnh việc thu các loại giá theo đúng quy định và niêm yết đầy đủ các loại giá dịch vụ thu tại cảng vận tải Phan Thiết. Hiện nay, chủ đầu tư đang gửi hồ sơ và phối hợp với các sở, ngành căn cứ phương pháp định giá được Bộ Tài chính hướng dẫn để xây dựng phương án giá dịch vụ tại cảng vận tải Phan Thiết trình UBND tỉnh quyết định.



Tuyến Phan Thiết-Phú Qúy lúc nào cũng rất đông hành khách





Theo UBND tỉnh Bình Thuận, từ ngày 12-2 đến đầu tháng 4-2018, cảng vận tải Phan Thiết đã tiếp nhận 153 lượt tàu cập bến đón, trả 23.364 lượt hành khách và 1.678 tấn hàng hóa. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa ra đảo Phú Quý và ngược lại, UBND tỉnh giao cảng vụ hàng hải Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị có liên quan kiểm tra, chấn chỉnh những thiếu sót trong hoạt động của cảng vận tải Phan Thiết để cảng hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GTVT sớm thẩm định giá dịch vụ báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Tỉnh yêu cầu Liên danh Công ty Trung Nguyên nghiêm túc chấn chỉnh những tồn tại, sai sót trong thời gian qua. Báo cáo, kê khai đầy đủ với cơ quan thuế về doanh thu dịch vụ đã thực hiện tại Cảng vận tải Phan Thiết theo đúng quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước; hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng ấn chỉ của đơn vị tại Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Thực hiện thu giá dịch vụ tại cảng đúng theo quy định; niêm yết công khai đầy đủ các mức thu giá dịch vụ tại cảng.

Đồng thời, hoàn tất hồ sơ thủ tục trình cơ quan, cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán các hạng mục công trình đã hoàn thành của dự án đầu tư theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan, cấp thẩm quyền thực hiện công bố cảng biển.