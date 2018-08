Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có kịp thông xe vào 2-9?

Hai lần trễ hẹn Trước đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu VEC đảm bảo tiến độ hoàn thành, thông xe cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (đoạn sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới) trước ngày 30-6. Tuy nhiên, do liên tục vướng mặt bằng tại Quảng Nam và Quảng Ngãi, thời hạn thông xe được lùi lại trước ngày 30-7. Nhưng đến ngày này, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đoạn Tam Kỳ-Quảng Ngãi vẫn chưa thể thông xe như chỉ đạo của Bộ GTVT. Trước tình hình này, sau nhiều lần thị sát, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể giao hẹn phải thông xe kịp ngày 2-9. Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cũng đã ảnh hưởng đến 250 hộ dân tại Quảng Nam bị rung nứt nhà. Tại Quảng Ngãi, con số này là 226 hộ. Ngoài ra còn có 42 đường ngang, đường gom chưa thi công. Còn tại Đà Nẵng, 31 trường hợp cần sớm bồi thường để mở thi công đường nối với quốc lộ 14B. Về lý do khiến bốn điểm mặt đường đoạn từ TP Tam Kỳ đi Quảng Ngãi đến nay không đạt yêu cầu, lãnh đạo VEC lý giải là do tại các vị trí có xảy ra xung đột giữa người dân với nhà thầu trong quá trình thi công. Đây cũng chính là bốn vị trí phải bảo vệ để tổ chức thi công. Những vị trí này đến nay đã được nhà thầu bóc lên để làm lại.