Cưỡng chế nợ thuế BOT Quốc lộ 2

Theo đó, cơ quan này dẫn hàng loạt quy định hiện hành về việc khoanh nợ thuế, nhưng Công ty CP BOT Quốc lộ 2 không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định.

“Trường hợp Công ty CP BOT Quốc lộ 2 nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp quá 90 ngày, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Đề nghị công ty nộp đủ số tiền thuế nợ và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước”, văn bản của Tổng cục Thuế yêu cầu.



Dự án được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm của dự án. Ảnh: Internet

Về vấn đề này, ông Trịnh Huy Toàn, Giám đốc Công ty CP BOT Quốc lộ 2, cho biết khoản thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 công ty xin chậm nộp xấp xỉ 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo ông Toàn, không phải công ty nợ thuế mà chỉ xin hoãn để tính toán lại hợp đồng BOT với Bộ GTVT và nghĩa vụ thuế theo hợp đồng mới dự kiến sẽ ký trong tháng 7 này.



Theo đó, sau khi thực hiện kiểm toán dự án (công bố tháng 3-2017), Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí 10 năm so với hợp đồng đã ký với Bộ GTVT. Do thời gian thu phí giảm, nên phương án khấu hao tài sản của dự án cũng phải tính toán lại, và chủ đầu tư phải đàm phán kí lại hợp đồng BOT với Bộ GTVT. Do đó công ty làm công văn xin chậm nộp thuế của năm 2017.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) được thực hiện theo hình thức BOT, đưa vào sử dụng năm 2009, với tổng vốn đầu tư hơn 772 tỉ đồng. Thời gian thu phí để hoàn vốn tới năm 2025.

Trước đó, dự án này được Kiểm toán Nhà nước chi ra nhiều bất cập. Cụ thể, nhiều lần thay đổi điều chỉnh tổng mức đầu tư; khoảng cách 2 trạm thu phí không đảm bảo cự ly tối thiểu 70km theo quy định; phương án tài chính có thiếu sót, bất cập làm tăng chi phí đầu tư, kéo dài thời gian hoàn vốn 5 năm (tới năm 2025)... Với những sai phạm trên, kiểm toán kiến nghị giảm thời gian thu phí 10 năm 8 tháng so với hợp đồng...