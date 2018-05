Theo Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An Đặng Hoàng Tuấn, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp người dân tái lấn chiếm đất dành cho đường bộ (đã bồi thường giải tỏa nhưng vẫn lấn chiếm) và đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ N2, quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh, gây mất trật tự, an toàn giao thông.



Ông Tuấn cho biết tới đây đại diện UBND các huyện và TP Tân An, lực lượng CSGT cùng các đơn vị liên quan sẽ kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm và tái lấn chiếm đất dành cho đường bộ và hành lang an toàn đường bộ. Theo đó, sẽ xử lý dứt điểm những trường hợp đã được bồi thường giải tỏa đất nhưng vẫn lấn chiếm gây cản trở giao thông. Trong đó, ưu tiên kiểm tra trên tuyến quốc lộ N2 từ huyện Đức Hòa đến Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và Tân Thạnh.