Trích xuất camera tìm người gây rối trạm BOT

Ngày 24-1, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng chống ùn tắc giao thông trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 và đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm thu phí BOT. Hội nghị do Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì.



Tại hội nghị, công an các địa phương Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng đã có báo cáo chi tiết về tình trạng gây rối tại các trạm thu giá BOT. Các báo cáo nêu rõ quá trình điều tra, xác minh đã phát hiện việc gây rối tại các trạm thu phí có sự kích động của nhóm Bạn hữu đường xa do Lê Trung Hiếu làm trưởng nhóm. Nhóm này đã tổ chức phát tiền lẻ, tiền xu, vận động tài xế tụ tập đông người gây ách tắc trên địa bàn nhiều tỉnh. Ngoài ra, tại nhiều địa phương đã xuất hiện các nhóm nhà xe chống đối việc thu giá. Ví dụ như ở Sóc Trăng, một số nhà xe mặc dù được tuyên truyền vận động nhưng vẫn cố tình tổ chức các hành vi gây mất trật tự như múa lân, cúng heo quay trước trạm...



Bộ trưởng Bộ Công an và bộ trưởng Bộ GTVT tại hội nghị. Ảnh: Website Cục CSGT

Trước tình hình phức tạp này, nhiều địa phương đã lập chốt 24/24 giờ tại các trạm thu phí để giải quyết kịp thời, đồng thời củng cố hồ sơ, trích xuất camera hình ảnh những người thường xuyên gây rối để xử lý.



Sau khi nghe báo cáo, Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT. Các lực lượng an ninh, cảnh sát, CSGT, an ninh mạng có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền cho người dân hiểu, không để kẻ xấu kích động gây mất an ninh trật tự, trật tự ATGT tại các trạm BOT.

Khi xảy ra tình huống phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu phải tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm, không để kéo dài, tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự. Xem xét, xử lý ngay những người cố tình vi phạm, nhất là những người có hành vi cản trở giao thông, phá hoại trang thiết bị tại trạm thu giá. Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp tán phát thông tin không đúng sự thật trên mạng Internet theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Cục CSGT hỗ trợ phương tiện, hướng dẫn công an các tỉnh/TP có các trạm thu phí BOT xử lý các tình huống gây cản trở giao thông, hỗ trợ xác minh, làm rõ những người điều khiển phương tiện ô tô có những hành vi gây cản trở giao thông, gây mất trật tự giao thông.

Về phía Bộ GTVT, lãnh đạo Bộ cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công an để giữ gìn an ninh trật tự tại các trạm thu phí, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia giao thông cũng như việc luân chuyển hàng hóa trong dịp Tết. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ, Sở GTVT các tỉnh cùng nhà đầu tư BOT trích xuất toàn bộ các hình ảnh camera thể hiện những hoạt động mang tính chất phá hoại, cung cấp cho lực lượng nghiệp vụ để làm căn cứ xử lý.