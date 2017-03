Hạn chế ngay xe máy để rộng đường cho xe buýt?

Cấm vì quá “hãi” xe máy Tháng 4-2016, Sở Giao thông TP Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu cấm xe máy trên 10 tuyến đường huyết mạch của TP. Theo đó, lệnh cấm được áp dụng đối với đại lộ Trường An tại khu trung tâm của TP và một số tuyến đường lớn khác gần Quảng trường Thiên An Môn, hãng tin Tân Hoa xã cho biết. Cơ quan quản lý giao thông của thủ đô Trung Quốc khẳng định cả 10 tuyến đường này đều thường xuyên xảy ra TNGT và kẹt xe. Cơ quan này cho biết TNGT do xe máy gây ra chiếm hơn 36,7% tổng số TNGT tại Bắc Kinh. Theo tờ Thời Báo Hoàn Cầu, các cấp quản lý tại Bắc Kinh đang lên kế hoạch tiếp tục mở rộng việc cấm xe máy sang nhiều tuyến đường khác nếu tình hình giao thông tại 10 tuyến đường thử nghiệm mang lại kết quả tốt.

Nghĩa địa xe máy bị tịch thu vì vi phạm lệnh cấm tại TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: REX Thủ đô của Trung Quốc không phải là nơi đầu tiên áp dụng lệnh cấm xe máy với mục tiêu giảm ùn tắc và TNGT. Trong tháng 3-2016, TP Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cũng ban hành lệnh cấm xe máy trên nhiều tuyến đường lớn. Chỉ trong vòng 10 ngày, cảnh sát TP Thâm Quyến đã xử phạt hơn 800 người vi phạm. Tuy nhiên, biện pháp này đang vấp phải rất nhiều tranh cãi tại Trung Quốc vì xe máy là phương tiện giao thông phổ biến, được phần đông người dân và các doanh nghiệp sử dụng. Trước đó 10 năm, TP Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) cũng đưa ra lệnh cấm xe máy trên nhiều tuyến đường lớn. Tuy nhiên, thời điểm đó giao thông tại Tây An không thường xuyên kẹt xe và TNGT nghiêm trọng như các TP lớn của Trung Quốc hiện nay. Cấm xe máy cũng đã được áp dụng tại hai TP Hải Khẩu ở phía Nam và Vũ Hán ở miền Trung của Trung Quốc. Ông Wang Limei, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải đường bộ Trung Quốc, nhận định: “Nhiều TP tại Trung Quốc với tình trạng giao thông phức tạp có thể sẽ đưa ra các lệnh cấm tương tự. Các rủi ro an toàn do xe máy gây ra đang là vấn đề nhức nhối tại Trung Quốc”. Có thể thấy điểm chung của các nơi cấm xe máy là thực hiện trước ở các tuyến đường lớn, huyết mạch, có mật độ giao thông lớn và thường xảy ra TNGT. Tại TP Jakarta của Indonesia, kể từ ngày 17-12, lệnh cấm xe máy cũng đã được áp dụng thử nghiệm cho hai tuyến đường huyết mạch M.H. Thamrin và Merdeka Barat, theo tờ Wall Street Journal. Các quan chức giao thông nước này cho rằng sử dụng xe máy khiến người tham gia giao thông dễ chạy ẩu, chạy ngược chiều, đánh võng và không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy trong năm 2015 ở Indonesia có 31.200 người chết vì TNGT. Trong đó, số vụ liên quan đến xe máy chiếm tỉ lệ cao nhất là 36%… TRUNG NHÂN