TP.HCM tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ 10/01/2025 14:15

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt cần xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường.

Sáng 10-1, Ban An toàn giao thông TP.HCM đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2025 với chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai".

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, cùng nhiều đơn vị và người dân từ các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Ban An toàn giao thông TP.HCM đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông, phát động cao điểm đảm bảo trật tự giao thông Tết Nguyên đán 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá trong năm qua, TP.HCM triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.

Bên cạnh đó, trong năm qua, hạ tầng giao thông cũng được quan tâm đầu tư. Đồng thời, các giải pháp về phòng chống tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông cũng được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả.

Đặc biệt, nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm đã được hoàn thành như tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), hầm chui Trần Quốc Hoàn, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa... Từ đó, TP.HCM đã xoá được 1 điểm nguy cơ ùn tắc, xoá được 7/9 điểm đen tai nạn giao thông.

TP.HCM tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường...Ảnh: PLO

Tình hình tai nạn giao thông giảm rất sâu cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tỉ lệ giảm trên 15% mỗi tiêu chí so với năm 2023, nhất là số người chết do tai nạn giao thông giảm 193 người (-28,9%); hạn chế được tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Trước kết quả trên, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu trong năm 2025 các đơn vị phải quyết tâm kéo giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2024. Trong đó, cần giảm số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường.

Đặc biệt, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; Tăng cường xử lý các hành vi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường...