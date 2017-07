Mưa dông vào chiều tối, Hà Nội có khả năng ngập

Ngày 8-7, Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió ở mực 1500m nên ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Một số nơi có mưa rất to như Lào Cai 74mm, Bắc Quang (Hà Giang) 178mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 117mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 107mm, Hà Đông (Hà Nội) 57mm,...



Trung tâm dự báo từ đêm nay đến ngày 11-7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 200mm, thời gian mưa lớn thường xảy ra về đêm và sáng sớm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao.

Riêng tại khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 11-7, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Khu vực miền Trung, dọc khắp từ Thanh Hoá - Bình Thuận hôm nay sẽ có nắng nóng 32-35 độ, có nơi nóng trên 35 độ, chiều tối một số nơi có mưa rào rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do tác động của gió Tây Nam thường hoạt động mạnh về chiều nên thời điểm từ sau 13h đến tối sẽ có mưa rào. Tuy nhiên trong 2 ngày tới, khi gió Tây Nam yếu đi, diện mưa sẽ giảm xuống còn diện rải rác.

Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ ở mức 31-34 độ, Tây Nguyên phổ biến 29-32 độ.

Riêng tại TP.HCM, trời ít mây, chiều tối có mưa rào và dông.