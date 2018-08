Disney tung trailer mới: Chuyến phiêu lưu kỳ ảo của Clara

Trailer phim:

Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc dự kiến khởi chiếu từ 2-11-2018.

(Tựa Việt: Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc) là bộ phim live-action được mong chờ nhất vào dịp cuối năm 2018 của hãng Walt Disney. Dựa trên tiểu thuyết thiếu nhi The Nutcracker and the Mouse King, tác phẩm điện ảnh sẽ xoay quanh cuộc phiêu lưu đầy kỳ ảo của cô bé Clara (McKenzie Foy), chu du đến bốn vương quốc thần tiên đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần hiểm nguy.