Trường Luật mở sân chơi âm nhạc, tổ chức du ca từ thiện

Đại học Luật Hà Nội vừa chính thức công bố cuộc thi âm nhạc không chuyên dành cho sinh viên trên địa bàn Hà Nội mang tên Let’s Sing.



Chương trình do Liên chi đoàn Pháp luật Hình sự - Pháp luật Quốc tế - Pháp luật Thương mại Quốc tế Trường ĐH Luật Hà Nội phối hợp tổ chức.



Thí sinh đăng ký dự thi.

Với slogan: “I can sing, you can sing, we can sing. So, Let’s Sing”, cuộc thi là cơ hội cho các bạn sinh viên mang giọng hát của mình đến với mọi người.



Với mục tiêu hướng đến tất cả sinh viên trên địa bàn Hà Nội (không bao gồm sinh viên các trường nghệ thuật chuyên nghiệp), ban tổ chức “Let’s Sing” mùa 3 cho biết sự kiện đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều các trường ĐH đặc biệt nổi trội trong các hoạt động nghệ thuật như ĐH Kinh tế Quốc Dân, ĐH Ngoại Thương, Học viện Tài Chính,…

Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức làm hai vòng sơ khảo (2-4-2017) và chung Khảo (13-4-2017) cùng với đêm nhạc du ca từ thiện.