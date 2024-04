Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức: 'Chuyện xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là cá biệt' 25/04/2024 17:56

(PLO)- Đại diện Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức nói câu chuyện xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt, không phải là xu hướng chung của các lớp nhóm trẻ ngoài công lập...

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đã thông tin về vụ việc một trẻ mầm non bị bạo hành tại lớp mầm non Tí Bo, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế- xã hội, chiều 25-4.

Rút kinh nghiệm trong công tác quản lý

"Lãnh đạo TP.HCM luôn quan tâm đến chế độ, chính sách cho đối tượng mầm non. Đây là cấp học, ngành học được cả thành phố quan tâm và được đầu tư chính sách, đội ngũ, cơ sở vật chất" - ông Lê Hoài Nam cho biết.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin tại họp báo, chiều 25-4. Ảnh: THÀNH NHÂN

Ông Lê Hoài Nam cho rằng vụ việc trẻ bị bạo hành vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Từ vụ việc này, ông Nam nói công tác quản lý của sở cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.

UBND phường Linh Đông cũng đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với lớp mẫu giáo Tí Bo kể từ ngày 25-4.

Phía chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức đã tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình của trẻ.

Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn hỗ trợ tiếp nhận các trẻ em từ lớp mẫu giáo Tí Bo chuyển sang. Đồng thời yêu cầu bà LTBNg thực hiện việc đảm bảo đầy đủ chế độ cho giáo viên, nhân viên tại lớp mẫu giáo.

Công an phường đang tiếp tục xác minh thêm để xử lý theo quy định với hành vi vi phạm của của chủ lớp là bà LTBNg theo quy định. Bà Ng đã thừa nhận sai phạm của mình và chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.

"Dù các cơ quan đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý nhưng vẫn để sự việc xảy ra. Qua đó, sở thấy cần nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát các trường mầm non, không để xảy ra vụ việc tương tự" - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh.

Các giải pháp được ngành giáo dục đưa ra là lắp đặt camera giám sát đội ngũ cán bộ, hỗ trợ trong quản lý các trường mầm non.

Tuy nhiên, ông Nam cho rằng điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, chủ nhóm lớp và giáo viên làm công tác mầm non.

Theo thống kê, toàn TP.HCM có 2.653 cán bộ quản lý, 1.843 chủ nhóm lớp và 26.525 giáo viên.

Cần sự riêng tư về hình ảnh của trẻ và cô giáo

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, UBND TP Thủ Đức cho hay tại các trường mầm non công lập của địa phương này và các trường phổ thông, việc lắp đặt hệ thống camera đã được thực hiện để phục vụ cho công tác quản lý, đảm bảo an ninh.

Camera được lắp đặt ở những khu vực chung, không khuyến khích việc lắp camera trong lớp học để bảo đảm sự riêng tư, tránh tạo áp lực cho người giáo viên đứng lớp và cũng nhằm mục tiêu bảo vệ hình ảnh của học sinh.

Đối với các trường mầm non ngoài công lập, việc lắp camera trong lớp học để phụ huynh có thể theo dõi hoạt động của con em trong lớp. Việc này do thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường (việc lắp đặt camera phải được sự thống nhất giữa cơ sở mầm non và ban đại diện cha mẹ học sinh).

"Tâm lý của phụ huynh là muốn theo dõi hoạt động của con trên lớp qua việc lắp đặt camera. Nhưng góc độ của ngành thì đây cũng là vấn đề rất tâm tư vì hình ảnh của trẻ, hình ảnh của cô trong lớp là cái gì đó rất riêng tư và cũng cần được bảo vệ. Cha mẹ muốn nhìn thấy hình ảnh của con mình nhưng còn có hình ảnh của cô và các trẻ khác nữa, làm sao quản lý được hình ảnh đó" - bà Hiền nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, UBND TP Thủ Đức tại họp báo. Ảnh: THÀNH NHÂN

"Câu chuyện xảy ra ở Linh Đông là trường hợp cá biệt, không phải là xu hướng chung của các lớp nhóm trẻ ngoài công lập. Chúng tôi sẽ tăng cường, tổ chức thêm những buổi trao đổi, thường xuyên phối hợp với UBND các phường tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục tư thục, để hạn chế tối đa bạo hành trong trường học" - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, UBND TP Thủ Đức cho hay.

Tuy nhiên, để xảy ra vụ việc này, đứng ở góc độ là lãnh đạo ngành giáo dục thì bà Hiền cho rằng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và cũng có những giải pháp để làm sao làm tốt hơn công tác quản lý.

Bà Hiền thông tin, TP Thủ Đức hiện có 273 nhóm lớp, 210 trường. Hàng năm, UBND TP Thủ Đức đều có kế hoạch kiểm tra các đơn vị mầm non ngoài công lập, phối hợp với công an và chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá chất lượng các cơ sở giáo dục.

Những ngày qua, báo chí đã liên tục có những phản ánh về hai video ghi hình trẻ em bị bạo hành tại lớp mầm non Tí Bo (địa chỉ 149 đường Linh Đông, phường Linh Đông), được người dân phản trên nhóm facebook cộng đồng "Người dân phường Linh Đông".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã làm việc với bà LTBNg là chủ lớp mẫu giáo Tí Bo, cũng là người thực hiện hành vi bạo hành đối với em N.T.C. (5 tuổi) và N.M.H. (6 tuổi).