Cục Khảo thí giải thích 16 nguyện vọng xét tuyển

Vấn đề quan tâm nhất là đề thi Tiến sĩ Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa TP.HCM, cho rằng do số tổ hợp các môn thi tăng lên nên việc chấm bài thi của trường sẽ khác các năm trước, do đó cần phải có sự phối hợp với giáo viên các trường THPT. Là trường nằm tốp trên nhưng năm nay ĐH Bách khoa TP.HCM không tổ chức thi tuyển trực tiếp vào trường như mọi năm mà thông qua cụm thi, liệu thay đổi này có gây khó khăn cho nguồn tuyển. Về điều này, Tiến sĩ Thông nói: “Đến lúc này chưa thể đưa nhận định được vì còn phụ thuộc vào điểm thi, số lượng TS đăng ký”. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Trưởng ban Đào tạo ĐH và sau ĐH của ĐHQG TP.HCM, cho rằng vấn đề cần quan tâm hơn cả trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 là công tác làm đề thi làm sao cho chất lượng, đánh giá được năng lực của học sinh và có tính phân loại cao. Theo đó, Bộ cần sớm công khai cấu trúc đề thi gồm những phần nào, độ khó ra sao, khối kiến thức như thế nào để học sinh chủ động ôn tập, củng cố kiến thức cho kỳ thi. Ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng Trường ĐH Thăng Long (Hà Nội), cho rằng việc mỗi TS có bốn giấy báo điểm, mỗi giấy báo điểm lại có bốn nguyện vọng để nộp vào một trường; điều này tạo điều kiện tốt cho TS nhưng lại gây khó khăn, vất vả cho các trường vì hồ sơ ảo. Liên quan đến việc trường có thể không tuyển đủ chỉ tiêu do TS được đăng ký nguyện vọng sau khi đã biết điểm thi, ông Phú cho rằng việc này không đáng lo ngại, ngược lại giúp trường tuyển được những TS hợp lý hơn, không xảy ra tình trạng TS điểm cao vẫn trượt ĐH như trước đây. Những TS không trúng nguyện vọng 1 thì vẫn có cơ hội với các nguyện vọng khác. Đồng thời giúp những trường thiếu chỉ tiêu có thêm cơ hội nhận được hồ sơ đăng ký. PHONG ĐIỀN - HUY HÀ ghi Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ gồm: 1. Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển (mẫu M1), cho phép đăng ký tối đa bốn ngành (hoặc nhóm ngành) của một trường cho mỗi đợt xét tuyển. Các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. 2. Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi và mã vạch nhận dạng. 3. Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của TS để trường thông báo kết quả xét tuyển. Hồ sơ nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện. Cần công bố sớm chương trình thi Những thay đổi trong quy chế không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy cũng như tâm lý thầy trò vào thời điểm này. Bộ đưa ra cách tính điểm theo thang điểm 20 hay 10 không ảnh hưởng nhiều đến cách tính điểm của giáo viên và nhà trường. Vấn đề nhà trường quan tâm mà Bộ chưa đề cập đến là công bố chi tiết chương trình thi, cấu trúc đề thi để thầy cô yên tâm và chủ động hơn. Hiện Bộ chỉ nói là nội dung chủ yếu ở lớp 12 nhưng như thế rất mù mờ. Hiện trường nhắc thầy cô tập trung chương trình 12 là chính. Nếu Bộ công bố sớm thì thầy cô sẽ biết độ “đậm nhạt” cho từng nội dung, biết nội dung ôn kiến thức lớp 10 và 11 bao nhiêu để không thiệt thòi cho các em. Bà NGUYỄN THỊ THU CÚC,

Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh Nhà trường bị động về kế hoạch năm học Theo tôi, lo ngại lớn nhất là vấn đề thời gian diễn ra kỳ thi được lùi đến đầu tháng 7. Học sinh sẽ có thêm thời gian ôn tập để kỳ thi đạt hiệu quả hơn nhưng nhà trường lại bị động về kế hoạch năm học. Biên chế năm học của trường chỉ đến hết tháng 5, nếu thời gian thi lùi thêm một tháng sẽ vượt quá biên chế năm học. Bộ nên có hướng dẫn cụ thể để các trường chủ động kế hoạch ôn tập cho các em. Nếu Bộ không có chỉ đạo gì thêm, khi hết tháng 5, trường buộc phải cho các em nghỉ hè theo quy định. Ngoài ra, tôi rất hoan nghênh Bộ tính điểm theo thang 20. Như thế sẽ công bằng với các em vì kiến thức của các em được đánh giá chi tiết và kỹ lưỡng hơn. Ông VÕ VĂN DŨNG, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.HCM Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp THPT như thế nào? Điều gây băn khoăn là tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp như thế nào. Bộ chỉ ghi đơn giản về cách tính điểm: 50% điểm bốn môn thi và 50% điểm trung bình lớp 12, không có môn nào dưới 2 điểm nhưng không biết cụ thể bao nhiêu điểm là đậu. Hơn nữa, điểm liệt dưới 2 là hơi thấp nếu so với thang điểm 20, rất hiếm trường hợp xảy ra. Thầy ĐOÀN NHẬT QUANG, giáo viên Trường THPT

Tân Phong, quận 7 PHẠM ANH ghi