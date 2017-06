Kết thúc ngày thi thứ nhất: 50 thí sinh vi phạm

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất là 50 thí sinh (0 khiển trách, 01 cảnh cáo, 49 đình chỉ). Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi,

Đánh giá chung, kỳ thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế. Tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

TP.HCM: 433 thí sinh vắng thi môn toán

Thông tin với báo chí chiều 22-6, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá chung về ngày thi đầu tiên, ông Đạt cho hay, dù kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới trong việc tổ chức thi, hình thức thi, đề thi....nhưng do được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, cùng với sự phối hợp tốt với các ban ngành tại TP nên kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhất là vấn đề in ấn và vận chuyển đề thi đến 114 điểm thi đều kịp thời và an toàn.

Ông Đạt cho hay, công tác sao in hết sức chính xác, không có sự sai sót gì về đề thi. Còn đối với đề thi toán, đây là lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, mỗi TS có một mã đề riêng nhưng các cán bộ coi thi cũng không để xảy ra sự cố gì, phát đề thi đúng theo các quy trình đã hướng dẫn.

Nói về trường hợp TS bị đình chỉ thi, ông Đạt cho hay, đúng là có một trường hợp được báo về Sở là có một TS bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh tại khu vực thi. TS này dự thi ở Trường THPT Trưng Vương. "Đây là điều rất đáng tiếc vì tất cả TS đã được phổ biến quy chế rất kỹ, truyền thông cũng nhiều và mọi năm đã có những bài học như thế nhưng năm nay vẫn còn xảy ra những lỗi ngớ ngẩn như vậy là quá tiếc cho bản thân của em HS này. Đây cũng là kinh nghiệm lưu ý cho các em cũng như các cán bộ làm công tác thi trong những buổi thi tiếp theo” - ông Đạt nói.