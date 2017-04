Agribank được vinh danh xuất sắc tại Sao Khuê 2017

Năm 2016, Agribank đạt hai giải thưởng Sao Khuê cho hai dịch vụ, phần mềm là Dịch vụ Agribank E-Mobile Banking và Hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV. E-Mobile Banking là ứng dụng được vinh danh nhờ giao diện thân thiện, thao tác dễ dàng, tương thích đa thiết bị và các tính năng vô cùng hiện đại. Ứng dụng đem lại cho khách hàng trải nghiệm giao dịch ngân hàng nhanh chóng, chính xác, an toàn, tin cậy cùng tính năng kết nối người dùng qua nền tảng OTP hiện đại. Với Agribank E-Mobile Banking, khách hàng của Agribank có thể thực hiện các giao dịch thanh toán, quản lý tài khoản và nhiều các tiện ích khác. Hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV là hệ thống có tính bảo mật, an ninh, an toàn hệ thống cao. Hệ thống được phát triển dựa trên nền tảng hạ tầng công nghệ và Corebanking hàng đầu Việt Nam, mở ra bước đột phá về công nghệ, tương lai mới cho các sản phẩm thẻ nói riêng và Agribank nói chung. Hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV là cơ sở để ngân hàng phát triển nhiều tiện ích, dịch vụ mới hấp dẫn dựa trên nhiều cấu phần đã được nâng cấp, tối ưu.