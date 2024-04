Doanh thu quý I của Masan hơn 18.800 tỉ đồng 26/04/2024 15:58

Ngày 26-4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quý I.

Mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi của Masan ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh (EBIT) tăng trưởng 69,7% so với cùng kỳ. Qua đó, cho thấy sự phục hồi tích cực của thị trường tiêu dùng và đà tăng trưởng của những phát kiến chiến lược.

Trong quý I doanh thu hợp nhất của Masan tăng trưởng nhẹ ở mức 18.855 tỉ đồng.

Hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của mảng kinh doanh tiêu dùng đã giúp bù đắp lại sự sụt giảm của Masan High-Tech Materials (MHT). Lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số cho thấy động lực tích cực, tăng gấp đôi so với của quý cùng kỳ năm 2023.

Mảng kinh doanh tiêu dùng và Techcombank đều đạt mức tăng trưởng EBITDA mạnh lần lượt là 31,7% và 27,9%.

Khách mời trải nghiệm hệ thống cửa hàng WIN tại Đại hội cổ đông năm 2024

The CrownX (TCX), nền tảng tiêu dùng bán lẻ tích hợp của Masan, hợp nhất MCH và WCM, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 14.152 tỉ đồng so với mức 13.300 tỉ đồng trong quý I-2023.

Nhờ sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của MCH và WCM lấy lại đà tăng trưởng LFL. EBITDA hợp nhất của TCX đạt 1.950 tỉ đồng trong quý I, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý I, doanh thu thuần của WCM tăng 8,5% so với cùng kỳ lên 7.957 tỉ đồng từ mức 7.335 tỉ đồng của quý I-2023. Sự tăng trưởng của doanh thu thuần được thúc đẩy bởi hoạt động mở thêm nhiều cửa hàng mới, số lượng cửa hàng tăng mạnh từ năm ngoái.

Doanh thu của MML tăng lên 1.720 tỉ đồng trong quý I, tăng 7,5% so với 1.600 tỉ đồng trong quý I-2023.

Kết quả này đến từ sự tăng trưởng của mảng thịt heo có thương hiệu và mảng heo trang trại, tăng tổng cộng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này giúp bù đắp cho sự sụt giảm ở phân khúc gia cầm...