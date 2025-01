Công ty kinh doanh vàng bạc đạt doanh thu khủng 23/01/2025 09:26

Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.581 tỉ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 733 tỉ đồng.

Ảnh: NGỌC DIỆP

Lũy kế cả năm 2024, PNJ thu về 37.823 tỉ đồng doanh thu thuần và 2.115 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14,1% và 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số đến từ mảng trang sức chiếm 68,3% trong tổng cơ cấu doanh thu năm 2024 (bao gồm 58,3% bán lẻ và 10% bán sỉ).

Như vậy, PNJ chính thức hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm đăng ký tại đại hội đồng cổ đông.

“Trong năm qua, PNJ đã quyết liệt đổi mới và sáng tạo để thích ứng với những biến động của thị trường. Các chiến thuật kinh doanh và tiếp thị khác biệt so với thị trường là nhân tố chính giúp chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu năm 2024. Đây cũng là mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty” - Đại diện PNJ chia sẻ.

Đồng thời, PNJ xác định việc mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng cần thực hiện theo chiều sâu (danh mục sản phẩm) lẫn chiều rộng (địa lý). Cụ thể, công ty đã phát triển thị trường trang sức cấp 1, đồng thời tăng tốc ở thị trường cấp 2, cấp 3 với nhiều mô hình bán hàng và mảng kinh doanh mới.

Bên cạnh đó, doanh thu trang sức bán sỉ trong 12 tháng năm 2024 tăng 34,6% so với cùng kỳ. Doanh thu vàng 24K năm 2024 tăng 11,5 % so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng mạnh nhờ sự sôi động của thị trường trong nửa đầu năm và xu hướng giảm dần trong nửa cuối năm.

Mặt khác, biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2024 đạt 17,6%, giảm so với mức 18,3% cùng kỳ năm 2023.