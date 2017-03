Ảm đạm chợ Tết Sài Gòn, Đà Nẵng

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News tại TP.HCM, thị trường mua bán các loại rau củ quả, thịt và các loại nước giải khát không có nhiều biến động trong ngày 27 tháng Chạp (20/1/2012).

Tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), giá thịt heo tăng nhẹ từ 10.000 – 15.000 đồng/kg so với những ngày trước đó. Một tiểu thương bán thịt heo ở chợ Phạm Văn Hai giải thích: Các mặt hàng, nhất là thịt đã có dấu hiệu tăng giá bắt đầu từ sáng 27 tết. Một số các mặt hàng rau, củ, quả thì giá ổn định, tăng hoàn toàn không đáng kể.

Nguyên nhân của việc tăng giá này, theo tiểu thương Ngọc Hoa – chợ Tân Định (Q.1) thì có thể là do nguồn cầu nhiều hơn cung. So với những năm trước, tết Nhâm Thìn năm nay, chị Hoa bán được 1 lượng thịt heo nhiều hơn hẳn.

Cảnh tượng mua bán đìu hiu ở chợ Phạm Văn Hai trưa ngày 27 tết, "người bán lúc nào cũng đông hơn người mua" (Ảnh: N.D)

Một số các mặt hàng thiết yếu khác trong ngày Tết tại TP.HCM sáng nay có giá bán như sau: giò bò từ 270.000 – 280.000 đồng/kg, giò lụa giá từ 100.000 – 110.000 đồng/kg, bánh chưng có giá từ 60.000 đồng đến 120.000 đồng tùy theo trọng lượng và chất lượng.

Các mặt hàng bia, nước suối, nước giải khát có gas giá cũng tăng không cao so với những ngày thường. Cụ thể: Bia Heineken giá 360.000 – 395.000 đồng/thùng, bia 333 giá 190.000 – 210.000 đồng/thùng, bia Tiger có giá từ 260.000 – 270.000 đồng/thùng, Dr Thanh, Cola Cola hay Pepsi giá cũng bằng thường ngày hay chỉ tăng 5000 đồng/thùng.

Tuy giá cả không tăng hay tăng không đáng kể, nhưng theo quan sát của chúng tôi, sức mua tại các chợ truyền thống vẫn còn rất chậm, không khác nhiều so với bình thường. Thậm chí, vào 11h trưa ngày 27 tết, có những gian hàng bán thịt heo tại chợ Phạm Văn Hai không có một bóng khách hàng. Tình trạng buôn bán tại các chợ luôn lâm vào tình cảnh “người bán đông hơn người mua”.

Lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM cho biết, sở dĩ năm nay, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm trong dịp Tết không tăng là do TP đã chuẩn bị 1 lượng hàng hóa rất dồi dào từ rất sớm, đa dạng về chủng loại nên người dân TP rất yên tâm trong việc đi mua sắm.

Tại Đà Nẵng, một số mặt hàng tại chợ còn có giá thấp hơn ngày thường tuy nhiên, ghi nhận của PV VTC News cho thấy, tình hình mua bán rất ảm đạm.

Theo các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết cũng như thực phếm tại các chợ như : chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Siêu thị, chợ Phước Mỹ,… tình hình mua bán hàng hóa Tết tại các chợ khá ế ẩm. Mặc dù đã 27 tháng Chạp, nhưng tình hình người đến các chợ mua sắm rất ảm đạm, lượng khách mua chỉ bằng 30-40% năm ngoái, một số mặt hàng gần như “đứng” không buôn bán được khiến tiểu thương càng thêm hoang mang.

Chị Định, chủ kiot Nam Định chuyên kinh doanh bánh kẹo, đồ khô tại chợ Hàn cho hay, đã 27 tháng Chạp nhưng lượng người đến mua rất ế ẩm, chỉ bằng 30% so với năm ngoái, mặc dù giá ngày Tết rẻ hơn ngày thường rất nhiều. Cụ thể, mứt gừng loại 1 90.000 đồng/kg, mứt dừa 150.000 đồng/kg; hạt dưa 75.000 đồng/kg; hạt dẻ 250.000 đồng/kg; cá thu tẩm gia vị giá 300.000 đồng/kg; Bò khô loại 1 450.000 đồng/kg, loại thường 300.000 đồng…so với năm ngoái và ngày thường thì giá thấp hơn hẵn, nhưng vẫn không bán được. Đơn cử vào thời điểm Tết năm ngoài, một số loại mứt như mứt gừng, năm ngoái có giá 150.000 đồng/kg; mứt dừa có giá 180.000 đồng/kg và đến 26-27 tháng Chạp đã hết sạch không có hàng, nhưng năm nay, đã 27 tháng Chạp vẫn còn nguyên.



"Cứ kiểu này thì không biết sẽ thế nào, một là sẽ không có hàng để bán nếu khách mua đổ dồn về chợ vào những ngày sát Tết do tâm lý các kiot không dám lấy thêm hàng. Hoặc không thì tiểu thương đứng ngồi không yên nhìn các siêu thị hút khách", chị Định lo lắng.

Khu kinh doanh thủy sản tại chợ Hàn chiều 27 tháng Chạp vắng bóng người

Chị Thanh Thủy (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) người dân đi mua cho hay, giá năm nay không cao hơn ngày thường là mấy. Một số mặt hàng có giá thấp hơn năm ngoái. “Hôm nay mình chủ yếu đi khảo sát giá cả để lường túi tiền lo tết chứ chưa đi mua. Năm nay doanh nghiệp khó khăn quá, tiền thưởng đến giờ này cũng chưa có nên chủ yếu đi xem là chính để còn “lựa cơm sắm tết””, chị Thủy trăn trở.

Chị Mỹ Hương, hộ kinh doanh hải sản khô bức xúc, nguyên nhân người dân dè dặt đến chợ mua sắm là do thông tin tình hình mất ATVSTP tại các chợ đăng tải trên các báo đài khiến người dân dè dặt, ít đến chợ. Thông tin này phát lên khiến người dân đổ xô về các siêu thị để mua sắm. Trong khi đó, giá tại các siêu thị hoàn toàn không rẻ hơn chợ và chất lượng hàng hóa tại các chợ, nhất là các chợ uy tín như chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Siêu thị...hoàn toàn không thua kém.

Tiểu thương chợ cám cảnh ế ẩm

Thị trường bánh kẹo là vậy, các mặt hàng thủy hải sản cũng ảm đạm không kém. Theo các hộ kinh doanh cá cho biết, giá hải sản tết năm nay khá rẻ, thậm chí một số loại cá thấp hơn cả ngày thường nhưng vẫn buôn bán không được, nếu có chỉ bằng 20-30% so với tết năm ngoái. Nguyên nhân giá thủy hải sản rẻ là do tàu vào bờ nhiều, mặt hàng thủy hải sản phong phú khiến giá thấp thậm chí hơn cả ngày thường. Cụ thể, cá thu lớn 250.000 đồng/kg, cá thu nhỏ loại 2-3kg con có giá 150.000 đồng/kg. so với ngày thương là rẻ hơn ngày thường từ 10-20.000 đồng/kg; cá phèn loại 1 có giá dao động từ 100.000-110.000 đồng/kg; cá ngừ 70.000 đồng/kg; cá chim loại lớn 200.000 đồng/kg; mực lá có giá 210.000-220.000 đồng/kg…

Các mặt hàng thịt cũng không mấy sáng sủa, giá các loại thịt bày bán cao hơn ngày thường do chi phí đầu vào cao càng làm cho tình hình mua sắm thêm ế ẩm. Cụ thể giò lụa có giá 170.000 đồng/kg; chả bò 250.000 đồng/kg; nem 170.000 đồng/kg; thịt mông 170.000 đồng/kg; thịt ba chỉ có giá 150.000 đồng/kg; thịt bò loại 1 có giá 250.000 đồng/kg, loại 2 có gái 170.000 đồng/kg…

Riêng các mặt hàng rau củ quả tại các chợ có giá tăng nhẹ từ 1.500-2.000 đồng/kg so với ngày thường. Cụ thể cải cay có giá dao động từ 17.000-20.000 đồng/kg; cải ngọt 15.000-17.000 đồng/kg, xà lách có giá từ 12.000-15.000 đồng/kg… Hơn nữa, theo các tiểu thương thị trường mặt hàng này chỉ “nóng” vào những ngày cận tết, nên cùng chung cảnh ế ẩm như các thực phẩm khác. Lượng khách hiện tại chủ yếu đến chợ để mua sắm phục vụ nhu cầu thường ngày.

Trái ngược với thị trường tại các chợ, các mặt hàng bia, rượu ngoại, thuốc lá… tại các cửa hàng trên các đường như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn…khan hàng. Thậm chí một số loại rượu như Chivas, Johnnie Walker, Remy…tại một số của hàng đã hết hàng từ vài ngày trước.

Theo nhóm PV (VTC News)