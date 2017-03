An Giang: kiệu tết được giá, thu lãi trên 100 triệu đồng/ha

Ngoài huyện Chợ Mới độc canh cây kiệu, nay huyện Tri Tôn trồng kiệu ở xã Lương An Trà, Vĩnh Phước. Do ảnh hưởng thời tiết, năm nay năng suất kiệu chỉ đạt bình quân 45 tấn/ha, cá biệt như các hộ Trần Văn Tăng (xã Hội An), Lê Tấn Trị (xã Mỹ An) giữ được năng suất như năm trước 60 tấn/ha. Trên diện tích trồng kiệu trong cùng một năm nông dân còn xen được hai vụ màu.