Bắt thêm hai tấn đường cát Thái Lan nhập lậu

Sáng 18-5, lực lượng đặc nhiệm nơi đây bắt được một vỏ lãi chở theo hai tấn đường cát Thái Lan nhập lậu từ Campuchia. Người điều khiển vỏ máy đã phóng lên bờ kênh tại cống Cây Dương (khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) chạy mất. Phương tiện cùng số đường tang vật được giao cho Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên xử lý theo quy định.

Được biết từ đầu năm đến nay lực lượng hải quan, biên phòng, công an tại An Giang liên tục ra quân truy quét các mặt hàng nhập lậu, trong đó đã bắt giữ hàng chục tấn đường cát Thái Lan. Tỉnh An Giang cũng chỉ đạo lực lượng công an lập chốt chặn tại một số tuyến đường chính như quốc lộ 91, 91C nên đã kéo giảm đáng kể tình trạng buôn lậu hoành hành.

VĨNH SƠN