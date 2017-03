Bị “móc túi” thẻ tín dụng

Cẩn trọng khi thanh toán qua mạng Theo các chuyên gia, việc chủ thẻ bị lợi dụng thông tin thẻ trong quá trình thanh toán rất dễ xảy ra. Chuyên gia thẻ Trần Quang Thoại cho biết về nguyên tắc khi xảy ra tranh chấp, NH phát hành thẻ luôn đứng ra bảo vệ chủ thẻ trước NH thanh toán. Tuy nhiên, trong hàng loạt giao dịch bị cho là giả mạo có giao dịch hợp lý nhưng cũng có giao dịch không hợp lý. Nếu khéo léo trong tranh chấp, NH có thể giúp chủ thẻ lấy lại được 80-90% số tiền đã mất. Một chuyên gia trong lĩnh vực thẻ cho biết ở các nước, khi xảy ra các giao dịch mà chủ thẻ chứng minh được mình không thực hiện, nếu NH xác định được lỗi thực hiện của đơn vị chấp nhận điểm thanh toán thì NH sẽ làm việc với đơn vị chấp nhận thanh toán, có thể thông qua tổ chức phát hành thẻ, để lấy lại tiền. Như gần đây, một trung tâm thương mại Mỹ đã phải bỏ một số tiền lớn để đền bù cho các NH do làm lộ thông tin của khách hàng xài thẻ. Số tiền này sau đó trả lại cho các chủ thẻ bị cà tiền oan. Theo ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena TP.HCM, người sử dụng thẻ ở VN bị rơi vào tình huống “buộc phải tin” như vào nhà hàng, khách sạn đưa thẻ cho nhân viên thu ngân quẹt mà không tự đến nơi đặt POS. Ở nước ngoài, một trong những lưu ý cơ bản nhất là khi sử dụng thẻ để thanh toán mua hàng, ăn uống, khách sạn... khách nên chứng kiến việc nhân viên thu ngân quẹt thẻ. Việc tin tặc đột nhập vào hệ thống các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ đánh cắp thông tin khá phổ biến, trong khi quy trình bảo mật thẻ tín dụng lại không cải thiện nhiều. So với mấy chục năm trước, bảo mật thẻ thanh toán quốc tế không thay đổi đáng kể, tạo ra những lỗ hổng nghiêm trọng cho người sử dụng.