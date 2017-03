Chưa thể cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh, để xuất cá cảnh sang châu Âu

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, một số cơ sở sản xuất cá cảnh đã được Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) công nhận đạt điều kiện để xuất khẩu cá cảnh vào thị trường Mỹ. Về việc không xuất khẩu được qua châu Âu vì thiếu giấy kiểm dịch, ngày 23-5-2016, Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Chi cục Thú y TP.HCM họp với Công ty Cổ phần Sài Gòn Cá kiểng. Kết quả, Công ty Cổ phần Sài Gòn Cá kiểng chưa xuất khẩu được cá cảnh sang châu Âu là do tháng 9-2005, công ty này nhận được yêu cầu của đối tác châu Âu là muốn xuất khẩu cá chép cảnh sang châu Âu thì phải được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh đối với hai loại bệnh là SVC và KHV. Công ty đã triển khai và được Cục Thú y công nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh SVC. Công ty phải tiếp tục thực hiện giám sát đối với bệnh KHV...

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng cho hay từ năm 2005 đến nay chưa có cơ sở sản xuất, kinh doanh cá cảnh trên địa bàn TP.HCM (kể cả Công ty Sài Gòn Cá kiểng) hoàn thành chương trình giám sát bệnh KHV. Theo đó, cũng chưa có cơ sở nào gửi hồ sơ đề nghị Cục Thú y thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh KHV.

“Báo cáo của ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Giám đốc công ty, với đồng chí Bí thư Thành ủy là chưa chính xác, gây nhầm lẫn thông tin; công ty khẳng định hiện nay vẫn đang thực hiện chương trình giám sát dịch bệnh nên chưa thể hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Thú y thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh KHV” - Bộ trưởng Phát khẳng định.

Trước đó, vào ngày 21-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đến thăm Công ty Cổ phần Sài Gòn Cá kiểng ở ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, Củ Chi. Trong chuyến thăm, đại diện công ty này đã cho biết việc xuất khẩu cá chép kiểng sang thị trường Mỹ thuận lợi nhưng chưa vào được thị trường châu Âu. Muốn vào thị trường này đòi hỏi phải có giấy phép do Cục Thú y cấp nhưng kiến nghị mấy năm chưa được. Ngay sau đó, Bí thư Đinh La Thăng đã gọi điện thoại cho Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát về vấn đề trên.