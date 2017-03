Co.op mart, Lottemart không bán thịt gà thải Hàn Quốc

Nguồn thịt gà được Co.opmart thu mua là từ các nhà cung cấp thực phẩm tươi sống uy tín và trang trại nuôi gia súc trong nước đạt tiêu chuẩn HACCP gồm các công ty: Thực phẩm Đồng Nai, Bình Minh, Phạm Tôn, San Hà… Ngoài việc nhà cung cấp phải có đủ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, Co.opmart còn thông qua quy trình kiểm soát chất lượng chặt khâu đầu vào, phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên trong suốt quá trình kinh doanh.

Đại diện Siêu thị Lottemart cũng khẳng định không bán loại hàng trên. Hiện siêu thị chỉ bán gà hầm sâm Hàn Quốc phân phối bởi một công ty Việt Nam. Một số chợ ở TP.HCM như Phạm Văn Hai, Hoàng Hoa Thám, Maximark không bán loại gà này.

Cũng trong ngày hôm qua, bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, đại diện Siêu thị Big C, cho biết nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Big C tạm dừng kinh doanh sản phẩm này từ 4-10 để chờ đợi phản hồi, kết luận từ các cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông. Theo bà Trâm, gà Hàn Quốc bán tại Big C do Công ty Thực phẩm Hoàng Long Phát nhập từ Công ty Im Gok Farm tại Hàn Quốc. Big C kiểm soát chất lượng theo các giấy tờ sau tờ khai hải quan, giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong/ngoài tỉnh.

Trong khi đó, mặc dù đã liên hệ bằng email và cả điện thoại với đại diện Metro từ đầu ngày 4-10 nhưng đến cuối buổi chiều hôm qua, chúng tôi vẫn không nhận được phản hồi nào về tình hình bán gà thải Hàn Quốc của đơn vị này.

TÚ UYÊN