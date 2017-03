Doanh nghiệp đổ tiền gom bất động sản

Trong tháng 8, nhiều dự án xuất hiện tình trạng được thâu gom số lượng lớn. Các thương vụ này có điểm chung là giá thành sản phẩm hướng đến phân khúc trung bình, giá vừa túi tiền. Hầu hết đơn vị gom hàng đều là sàn bất động sản mua sỉ để bán lẻ.

Cuối tháng, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia đã mua toàn bộ block 1 dự án Khang Gia, quận Gò Vấp. Một trong những lý do An Gia mua sỉ dự án này là giá căn hộ vừa túi tiền. Căn nhỏ nhất có tổng giá trị 537 triệu đồng, tương đương 11,2 triệu đồng mỗi m2 kèm theo nhiều lựa chọn thanh toán và ưu đãi. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao nhà vào quý 4/2013.

Tập đoàn C.T Group cách đây nửa tháng công bố mua lại Công ty TNHH và Đầu tư Thiên Lộc tại 359 Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TP HCM và trở thành chủ đầu tư mới của khu đất 5.900 m2 để xây 2 dự án: Sun View 3 và BeeHome 2. Chỉ một tuần sau, Tập đoàn Đất Xanh đã phát thông báo bỏ ra 300 tỷ mua sỉ 2 block dự án Sun View 3 để phân phối lại.

Đầu tháng 8, Công ty cổ phần dịch vụ Nhịp Cầu Địa Ốc mua sỉ 150 căn hộ Carina Plaza (Đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 8) từ Công ty Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy và bán lẻ với mức giá 13,2 triệu đồng mỗi m2. Trước đó, một quỹ đầu tư từng thương lượng mua sỉ dự án đất nền tại quận 9, TP HCM nhưng quá trình đàm phán chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Mua sỉ bất động sản diễn ra khá phổ biến khi thị trường nóng sốt nhưng là động thái rất đáng chú ý trong bối cảnh ảm đạm hiện nay. Trong vòng 2 năm qua, có không ít nhà đầu tư thứ cấp mua sỉ các dự án, đặc biệt là nhà chung cư và đã phải bấm bụng chịu lỗ trung bình 20-30% do thị trường trầm lắng kéo dài.

Nếu thời kỳ hoàng kim đơn vị mua sỉ nhà đất nuôi hy vọng đầu tư thì nay khi thị trường nhà đất khủng hoảng việc mua số lượng lớn được các chuyên gia "soi" dưới nhiều góc độ.

Tổng giám đốc Công ty Tấc Đất Tấc Vàng, Hoàng Anh Tuấn nhận định: "Mua sỉ bất động sản ở phân khúc giá rẻ được khá nhiều sàn địa ốc lựa chọn vì thị phần này vẫn tìm được đầu ra".

Mặt khác, ông Tuấn cho rằng mua sỉ thời điểm này là quyết định khá táo bạo vì thanh khoản của toàn thị trường chưa thật sự tốt. Trước đây nguồn cung không nhiều, khách hàng khó tiếp cận sản phẩm với giá gốc nên nhà đầu tư tranh nhau mua sỉ và bán rất chạy. "Nay thị trường thừa nguồn cung, lại thiếu vốn, tâm lý người mua nhà chờ giá giảm thêm nên việc mua sỉ bán lẻ không còn là miếng bánh béo bở", ông Tuấn nhận xét.

Theo chuyên gia này, mua sỉ dự án bất động sản cũng là một hình thức M&A, tức là mua bán sáp nhập quy mô nhỏ. Để thương vụ mua sỉ dự án diễn ra thành công, các nhà đầu tư thứ cấp cần khảo sát kỹ thị phần kỹ lưỡng và phải có thế mạnh về hệ thống phân phối để tiêu thụ sản phẩm. "Về nguyên tắc, mua sỉ dự án vẫn phải trả tiền theo tiến độ. Do đó nếu chọn không đúng phân khúc thì nhà đầu tư chịu áp lực trả nợ rất lớn", ông nói.

Giám đốc Bộ phận nghiên cứu thị trường Công ty GIBC, Huỳnh Phước Nghĩa phân tích: "Do thị trường địa ốc chuyển biến khá phức tạp nên cần xem xét việc mua sỉ dự án dưới nhiều khía cạnh".

Ông Nghĩa cho rằng, mua số lượng lớn sản phẩm trong dự án địa ốc có thể gọi là hình thức đầu tư khi hai công ty không liên quan nhau. Nếu sản phẩm tốt, đúng nhu cầu thị trường, dễ mua bán thì thu gom nhiều hàng là cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, với tình hình bất động sản khủng hoảng như hiện nay, mua sỉ không loại trừ việc đôi bên dàn xếp nợ, gán nợ lẫn nhau.

Bản chất mua sỉ dự án địa ốc, theo ông Nghĩa, là thu gom bất động sản để đảm bảo và tăng giá trị tài sản của công ty hoặc bán lại ăn chênh lệch. Tuy nhiên, việc thâu gom hàng kiểu này cũng là con dao hai lưỡi. "Nếu việc mua sỉ không được minh bạch và tràn lan, thị trường sẽ xuất hiện sản phẩm có nhiều mức giá khác nhau. Điều này sẽ khiến người mua cuối khó xác định được đâu là giá trị thật của dự án", ông Nghĩa nhận xét.

Theo Vũ Lê (VNE)