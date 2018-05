Du khách bị “cắt cổ” với giá giữ xe trên trời ở Sầm Sơn

Thời gian gần đây, không ít chủ xe ô tô bức xúc về việc gửi xe xuống biển đi tắm bị chủ bãi giữ xe thuộc khu vực phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn thu tiền với giá quá cao.



Anh Phương, một du khách xuống Sầm Sơn gửi xe để tắm cho biết: “Xe tôi là loại 4 chỗ cũng phải đóng như các loại xe to khác là 40 ngàn đồng/lượt ngày. Tôi có thắc mắc thì được một nhân viên ở đây cho biết, đó là quy định mức giá chung của nhà nước”.



Giá giữ xe cao khiến du khách đến Sầm Sơn tắm biển bức xúc.

Trong khi đó, Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 7-9-2017, về việc ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh dịch vụ trông giữ xe quy định rất rõ giá giữ một chiếc xe ô tô con chỉ 12 ngàn đồng.

Quyết định này nêu rõ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước có mức thu như sau: xe đạp 2.000 đồng/lượt gửi ban ngày (ban đêm 4.000 đồng); xe máy 4.000 đồng (ban ngày), ban đêm 6.000 đồng.

Riêng đối với xe ô tô con, xe ô tô điện 12.000 đồng/lượt gửi ban ngày và 18.000 đồng (ban đêm); ô tô dưới 30 chỗ ngồi là 18.000 đồng (ban ngày), 30.000 đồng (ban đêm); xe ô tô từ 30 chỗ ngồi trở lên 18.000 đồng (ban ngày), 30.000 đồng (ban đêm); xe tải từ 10 tấn trở lên 24.000 đồng (ban ngày) và 42.000 đồng (ban đêm).



Một bãi trông giữ xe dưới chân đền Độc Cước có giá trị hợp đồng trong 4 tháng là 180 triệu đồng, và giá giữ mỗi chiếc xe con là 40 ngàn đồng/lượt.

Chúng tôi tìm đến bãi giữ xe được anh Phương và một số du khách phản ánh. Tại đây ông Nguyễn Đình Nam, chủ bãi xe thừa nhận thu 40.000 đồng/xe ô tô của du khách.

Theo ông Nam, trước đó ông có ký hợp đồng có trị 180 triệu đồng trong khoảng thời gian bốn tháng để thầu bãi giữ xe với UBND phường Trường Sơn từ ngày 10-5-2018. “Tuy nhiên chỉ sau đó một ngày (tức là ngày 11-5), chúng tôi phải lên UBND phường nhận 10 cuốn biên lai trông giữ xe mệnh giá loại 40.000 đồng và ký vào sổ biên nhận của kế toán. Bản thân chúng tôi chỉ thu theo biên lai in sẵn của phường”, ông Nam thông tin.



Cứ cuối tuần là dòng người đổ về Sầm Sơn rất đông nhưng việc thu giá giữ xe "cắt cổ" đã khiến du khách không hài lòng.

Trả lời PV, ông Lê Viết Kiều - Chủ tịch UBND phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) thông tin ông đã nhận được phản ánh của du khách về việc thu phí trông giữ ô tô quá cao so với quy định của nhà nước.

Theo ông Kiều, UBND phường đã ký hợp đồng với ông Nam thầu bãi trông giữ xe ở bãi A (dưới chân đền Độc Cước) nhưng Phường chưa in vé cho bãi giữ xe này, có thể do chủ bãi tự in vé. Tuy nhiên khi PV chìa vé giữ xe in sẵn ra thì ông Kiều thừa nhận mẫu biên lai trên là của phường.



Chủ tịch phường Trường Sơn ông Lê Viết Kiều: "Rất có thể đây là mẫu cũ từ năm ngoái".

Ông Kiều cho rằng: “Mới luân chuyển về phường làm chủ tịch được mấy tháng nay nên tôi không biết hết (!?). “Rất có thể đây là mẫu cũ từ năm ngoái, và không biết ai đã đưa cho anh Nam. Cái này tôi sẽ cho kiểm tra lại”.