Gần tết, gà nuôi rớt giá

Giá rau cũng giảm 30% Nhiều HTX rau tại TP.HCM cho biết hiện năng suất rau tăng hơn 50% so với thời điểm các tháng giữa năm do thời tiết thuận lợi, thế nhưng giá rau bán ra thị trường vì thế cũng đang giảm mạnh khiến người trồng rau chịu thiệt. Giá rau đang giảm 20%-30% tùy loại, có nơi giá rau phải giảm xuống 50%, nguyên do lượng rau cung cấp cho các chợ ngày càng tăng. Tuy nhiên, sức mua không tăng khiến rau ở chợ thì ùn ứ, rau ở vườn còn nhiều mà chưa thể thu hoạch hết.