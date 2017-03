Giá vàng và đôla cùng giảm

Nguyên nhân được cho là từ cuối tuần qua NHNN phát đi thông báo về khả năng sẽ áp dụng cơ chế điều hành tỉ giá mới trong thời gian rất gần, có thể là ngay từ những ngày đầu năm mới. Theo đó, NHNN sẽ đưa ra tỉ giá trung tâm biến động theo ngày, có lên xuống chứ không neo cứng như hiện nay. Nằm trong một loạt biện pháp được NHNN áp dụng nhằm chống tình trạng đôla hóa, về mặt chính sách ngoại hối, NHNN cho biết trong thời gian tới việc gửi ngoại tệ cũng sẽ phải trả phí, nghĩa là chuyển dịch từ quan hệ vay - gửi ngoại tệ, sang quan hệ mua đứt bán đoạn.

Trước những thông tin trên đã khiến giá đồng bạc xanh trên cả ngân hàng và thị trường tự do liên tiếp hạ nhiệt. Lúc 9 giờ sáng, trên thị trường tự do, giá mua vào phổ biến ở mức 22.580-22.610 VND/USD, giảm 20 đồng so với chiều qua, giá bán ra phổ biến ở mức 22.630 VND/USD, giảm khoảng 10 đồng so với giá cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng thế giới tăng nhẹ khoảng 2USD/ounce, giao dịch ở mức 1.070 USD/ounce, tương đương 29,04 triệu đồng/lượng. Ngược chiều với xu hướng đi lên của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Sáng nay, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM giảm 120.000 đồng/lượng, giá mua vào bán ra xuống còn 32,35 -32,80 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra nới rộng lên 450.000 đồng/lượng, đẩy rủi ro về phía người mua.