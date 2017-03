Hệ thống đô thị Việt Nam: Phát triển nhanh nhưng thiếu bền vững

Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển, hệ thống đô thị Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn và có nguy cơ phát triển thiếu bền vững.

Điều này thể hiện qua việc quá trình đô thị hóa diễn ra quá nhanh. Người dân sống ở nông thôn vào nhập cư đô thị ngày càng đông, tạo áp lực lớn về nhà ở và hạ tầng đô thị. Theo số liệu mà ông Sỹ đưa ra tại hội thảo, ở TP.HCM có 300 ngàn người hiện đang phải sống trong khu ổ chuột, còn ở Hà Nội hơn 30% dân số có diện tích ở dưới 3 m2/người. Ngoài ra, chỉ có 50% dân cư đô thị có nước máy đạt tiêu chuẩn.

Theo nhiều chuyên gia, lý do để xảy ra tình trạng trên là do quá trình quy hoạch đô thị chậm so với sự đổi mới, phát triển của nền kinh tế. Ngoài ra, bộ máy hành chính chậm được cải cách dẫn đến năng lực của bộ máy chính quyền chưa ngang tầm với yêu cầu quản lý đô thị. Các chung cư, cao ốc được xây dựng ở nhiều nơi nhưng việc quản lý, sử dụng còn nhiều bất ổn về mặt thể chế và nguồn nhân lực chuyên nghiệp.

Ông Hoàng Minh Trí, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, cho biết từ đây đến năm 2025, TP.HCM sẽ phát triển theo hướng gắn kết với đô thị vệ tinh của các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh. TP.HCM sẽ không chủ trương phát triển đô thị trong khu dự trữ sinh quyển ở Cần Giờ, các khu rừng đặc dụng, phòng hộ ở Bình Chánh, Củ Chi. Thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung phát triển hai khu đô thị mới với quy mô lớn là khu đô thị tây bắc Củ Chi, Hóc Môn với diện tích 6.000 ha và khu đô thị cảng Hiệp Phước tại huyện Nhà Bè với diện tích 1.600 ha...

Theo dự báo của Bộ Xây dựng, vào năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa của nước ta đạt 45%, nghĩa là vào thời điểm đó nước ta sẽ có khoảng 45 triệu dân sống trong đô thị. Lúc đó các đô thị sẽ phải cần tới diện tích đất gấp bốn lần hiện nay để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, chỗ sinh hoạt của người dân.

Tại buổi hội thảo, ông Rudolf Hever, Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường của Công ty CB Richard Ellis, đưa ra dự báo giá bất động sản trong năm 2008 sẽ còn phát triển mạnh do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu nhà ở tăng cao. Năm nay thị trường bất động sản sẽ hết sức sôi động do có nhiều tập đoàn nước ngoài chú ý tới thị trường Việt Nam. Ngoài ra trong thời gian tới, giá thuê văn phòng sẽ tăng cao, trung bình 60-70 USD/m2/tháng.