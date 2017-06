Hoa Sen – người khổng lồ trên thị trường tôn, thép VN

Với chất lượng sản phẩm tốt, thời gian giao hàng nhanh cùng chế độ hậu mãi tốt, Tôn Hoa Sen đã tạo được uy tín trên thị trường, tạo được sự tin yêu của người tiêu dùng, liên tục giữ vững vị trí số 1 về thị phần tôn ở Việt Nam.



Thị phần số 1 Việt Nam

Trong nhiều năm liền, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) luôn giữ vững vị trí số 1 trong thị trường tôn thép ở Việt Nam, đứng thứ hai về thị phần tiêu thụ ống thép cả nước. Riêng đối với sản phẩm ống nhựa, HSG đã có những bước phát triển vượt bậc, vươn lên vị trí Top 3. Với việc dẫn đầu về thị phần và có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, HSG được ví như “người khổng lồ” trong thị trường tôn, thép ở Việt Nam.



Gian hàng của HSG tại Vietbuild TP.HCM 2017

Tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2017 tại TP.HCM, HSG sẽ giới thiệu đến đối tác và người tiêu dùng ba dòng sản phẩm tiêu biểu gồm: Tôn Hoa Sen, Ống kẽm Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen và phụ kiện. Trong đó, Tôn Hoa Sen là sản phẩm truyền thống của HSG, được sản xuất trên dây chuyền NOF (lò đốt không oxy) hiện đại, thân thiện với môi trường. Hiện nay, Tôn Hoa Sen bao gồm những dòng sản phẩm chính như: Tôn kẽm, tôn kẽm phủ màu, tôn hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn lạnh màu, tôn màu vân gỗ, tôn phủ sơn cao cấp PVDF, tôn màu Metalic, tôn màu nhám, Tôn cán kiểu ngói Thái Lan...



Khách hàng tìm hiểu sản phẩm của HSG

Riêng dòng sản phẩm Ống nhựa Hoa Sen, dù ra đời muộn so với các sản phẩm khác, song chỉ sau vài năm sản xuất, với các đặc tính ưu việt, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại của châu Âu, HSG đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, đồng nhất an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Hiện nay, Tập đoàn đang sản xuất và kinh doanh 3 loại sản phẩm ống nhựa chính: uPVC, HDPE, PPR và đầy đủ các loại phụ kiện đi kèm. Đặc biệt, HSG vừa cho ra mắt dòng sản phẩm ống nhựa mới PPR 2 lớp với những ưu điểm vượt trội so với những sản phẩm ống nhựa thông thường khác. Sản phẩm có những đặc tính như chống tia UV, thích hợp lắp đặt ngoài trời, chịu được nhiệt độ cao lên tới 95 độ C, thân thiện với môi trường.



Tạo bệ phóng vững chắc

Bên cạnh đó, HSG còn tập trung giới thiệu về mặt hàng Ống kẽm Hoa Sen. Ống kẽm Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với công nghệ mạ NOF (lò đốt không oxy) tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Đặc biệt, Ống kẽm Hoa Sen được sản xuất qua nhiều công đoạn tỉ mỉ gồm: tẩy rỉ, cán nguội, mạ kẽm, xẻ băng, cán định hình, tạo nên những sản phẩm với bề mặt trắng sáng, trơn láng, bóng đẹp mang tính thẩm mỹ cao; khả năng chống ăn mòn, chống oxy hóa vượt trội mà không cần sơn phủ bảo vệ...

Ống kẽm Hoa Sen có độ bền gấp nhiều lần so với các loại ống thép thông thường. Nhờ quy trình sản xuất khép kín và thế mạnh chủ động được nguồn nguyên liệu, HSG đã tăng cường điều tiết và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong từng khâu. Vì vậy, dù chất lượng cao gấp nhiều lần nhưng giá thành sản phẩm của Ống kẽm Hoa Sen vẫn rất hợp lý.

HSG đã nhận được những giải thưởng cao quý trong và ngoài nước. Mới đây, HSG đã được vinh danh trong Danh sách 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn (4 năm liên tiếp); Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất do Tạp chí Forbes bình chọn (5 năm liên tiếp)…Với sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng, HSG đang trên bệ phóng vững chắc để khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu. Điều đó đã khẳng định thành quả đáng tự hào của một doanh nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo, chủ động nâng cao nội lực, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.