Làm sao phân biệt bình gas thật - giả ?

* Thưa ông, có dễ phân biệt bình gas thật - giả không?

- Ông Hoàng Lâm: Không dễ chút nào! Vấn đề không những nằm ở các dấu hiệu nhận biết mà còn ở việc quy định chưa rõ ràng và không được tuân thủ chặt chẽ.

Chẳng hạn, làm thế nào để biết một vỏ bình gas là an toàn khi bề mặt chúng không có một dấu chỉ nào biểu hiện ra điều đó (thí dụ tem chứng nhận an toàn). Bình gas rỉ sét, van điều áp không an toàn, dây dẫn kém chất lượng... là chuyện đã nói nhiều nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Rồi chất lượng gas bên trong, thông thường là tỷ lệ 50/50 giữa propan và butan nhưng vì chạy theo lợi nhuận, một số công ty gas đã làm thay đổi tỷ lệ này dẫn đến chất lượng thấp đi. Muốn biết được điều này phải qua phân tích, kiểm nghiệm.

* Nếu người tiêu dùng muốn mua được gas thật, gas tốt thì phải làm sao ?

- Ông Hoàng Lâm: Trước hết phải chịu khó tìm các thông tin từ nhà sản xuất. Muốn vậy, nhà sản xuất gas cần phải công khai rộng rãi các dấu hiệu nhận biết sản phẩm gas của mình (màu sắc, màng co, niêm chì, tem chống giả, logo...); các cảnh báo về sản phẩm giả hiệu hoặc sản phẩm tương tự.

Người tiêu dùng cần cảnh giác trước các dấu hiệu lạ của sản phẩm như: bình gas nhẹ hơn bình thường, logo không rõ ràng, niêm chì, màng co không đồng bộ...

Về phía cơ quan chức năng, ngoài việc hoàn thiện quy trình kiểm tra vỏ bình, chất lượng gas... còn phải cùng doanh nghiệp kiểm soát sản phẩm gas ngay từ khi xuất xưởng để bảo đảm rằng bình gas lưu thông trên thị trường là những sản phẩm đạt chất lượng.

Đối với nhà cung cấp gas, điều quan trọng nhất chính là kiểm soát hệ thống phân phối của mình để tránh sự trà trộn của những sản phẩm giả hiệu.