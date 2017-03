MB: Lợi nhuận trước thuế đạt 3.221 tỉ đồng

Đầu tháng 4, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán. Theo báo cáo này, lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2015 đạt 3.221 tỉ đồng, trong đó riêng ngân hàng đạt 3.151 tỉ đồng. MB tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam về lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.







Đây là năm thứ tư liên tiếp MB dẫn đầu hệ thống các ngân hàng TMCP không có vốn nhà nước chi phối về lợi nhuận và hiệu quả hoạt động. Theo đó, tổng tài sản đạt 221.042 tỉ đồng; ROA và ROE lần lượt là 1.2% và 13.3%; chất lượng tín dụng được quản lý chặt chẽ, nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,62%. So với 2014, tăng trưởng huy động của MB đạt 8,2%, tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 19,6%. Bên cạnh đó, các công ty thành viên của MB đã thay đổi theo hướng nỗ lực tập trung vào hoạt động kinh doanh lõi, từng bước xây dựng cơ chế quản lý, hệ thống quản trị rủi ro tập đoàn. Ngân hàng đã triển khai đề án thành lập hai công ty con là Bảo hiểm nhân thọ (MB Ageas Life) và Tài chính tiêu dùng (MFinance).



MB đã hoàn thành tăng vốn điều lệ theo kế hoạch đạt 16.000 tỉ đồng. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,85%. Tỉ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn là 22,87%. Thanh khoản ngân hàng được đảm bảo. Mạng lưới hoạt động tiếp tục mở rộng, đưa tổng số điểm giao dịch của MB trên toàn hệ thống lên 253 điểm, trong đó có hai chi nhánh nước ngoài tại Lào và Campuchia.

Cũng trong năm qua, MB tiếp tục chú trọng đầu tư ứng dụng dựa trên nền tảng tích hợp công nghệ cao, như dự án phát triển sản phẩm dịch vụ thông qua kênh liên kết với Viettel nhằm đem lại nhiều tiện ích gia tăng cho khách hàng; quản lý vận hành và thẩm định tập trung (BPM, CRM); nâng cao quản lý dữ liệu theo quy mô tập đoàn (DC – DR)…

Đồng thời, để nâng cao năng lực và củng cố mô hình tập đoàn với các công ty thành viên tại các mảng chủ chốt và tiềm năng, MB đã thành lập hai công ty con tại lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ (MB Ageas Life) và Tài chính tiêu dùng (MFinance).

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005-2014, năm 2015 MB đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Trong năm 2015 MB cũng đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Bằng khen của Bộ Quốc phòng, cờ thi đua của Chính phủ; giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2015; Top 20 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất năm 2014; giải thưởng Best of the Best do độc giả tạp chí Robb Report bình chọn, Doanh nhân - Doanh nghiệp xuất sắc ASEAN 2015…

MB đặt mục tiêu kinh doanh với tổng tài sản tăng 10%-12%, vốn điều lệ đạt khoảng 17.100 tỉ đồng, huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế tăng 5%-10%, dư nợ cho vay tăng trưởng khoảng 20%, lợi nhuận trước thuế đạt 3.611 tỉ đồng (trong đó riêng ngân hàng đạt 3.550 tỉ đồng), nợ xấu kiểm soát dưới 2%.