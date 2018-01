Năm 2017, ngành hải quan thu ngân sách 287.000 tỉ

Ngày 11-1, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành hải quan.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2017, ngành đã thu đạt gần 300.000 tỉ đồng, bằng 104,24% dự toán, bằng 102,44% chỉ tiêu phấn đấu do Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 100,71% chỉ tiêu do Ban cán sự đảng Bộ Tài chính giao, tăng 9,47% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2018, trên 90% các dòng hàng theo Hiệp định ATIGA sẽ có thuế suất thuế nhập khẩu giảm xuống 0%; Hiệp định về thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc, Hiệp định ASEAN-Hàn Quốc, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản cũng có nhiều nhóm hàng sắt thép, điện tử, điện lạnh… bước vào giai đoạn cắt giảm thuế mạnh.

Việc thực hiện các hiệp định tạo thuận lợi thương mại đa phương và song phương nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành hải quan...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ngành hải quan trong năm qua. Bộ trưởng đặc biệt ghi nhận kết quả thu ngân sách của ngành hải quan và coi đây là thành tích rất xuất sắc, đóng góp quan trọng vào nguồn thu và đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước.

Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Hải quan cần bám sát nhiệm vụ được giao và giải pháp tại Nghị quyết 01/2018 của Chính phủ, chương trình hành động của Bộ Tài chính và triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018. Đồng thời, ngành hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Hải quan, phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 3%-5% dự toán được giao,…