Người giàu trên sàn và lỗ hổng thị trường

Nếu mọi năm trước kết quả bình chọn giữa các báo có cùng điểm chung thì năm nay việc bình chọn người giàu nhất trên sàn mỗi báo lại cho ra một kết quả.

Cụ thể, hết ngày 31-12-2009, các báo điện tử chọn ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, là người giàu nhất trên sàn. Tờ báo thống kê vị này sở hữu 146,6 triệu cổ phiếu HAG giá trị tài sản thị trường tương đương 11.440 tỉ đồng. Nhưng vài ngày sau đó, một tờ báo lại chọn ông Đặng Thành Tâm - người sở hữu cổ phiếu bốn mã chứng khoán KBC (Kinh Bắc), SGT (SaiGontel), ITA (Tập đoàn Tân Tạo) và SQC (Khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn) là giàu nhất khi có tài sản mà giá trị thị trường khoảng 13.700 tỉ đồng.

Điểm chung mà các báo không công nhận ông Đặng Thành Tâm là người giàu nhất vì ông này đang sở hữu mã cổ phiếu SQC (Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn, lên sàn Hà Nội ngày 17-12). Theo phân tích của các tờ báo có quan điểm trên thì tài sản ông Tâm không thể dựa vào cổ phiếu SQC do cổ phiếu này đang có những điểm “lạ” trong giao dịch cũng như nhận định của các công ty chứng khoán. Điểm lạ ở đây mà mã SQC bộc lộ là ít nhiều không có tính đại chúng do có cổ đông tổ chức nắm giữ nhiều cổ phiếu, đồng thời cổ phiếu này mới lên sàn và khối lượng giao dịch ngoài thị trường quá ít so với khối lượng niêm yết cả 100 triệu chứng khoán. Ngoài ra, cổ phiếu SQC lại đang có chỉ số P/E rất lớn (hơn 159 lần) mà thường khi làm báo cáo gửi cho các nhà đầu tư ngoại hay để thu hút vốn quốc tế, các công ty chứng khoán ít đưa vào rổ hàng hóa để tính chỉ số chung của thị trường.

Ban đầu việc lấn cấn ai giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán cứ tưởng như câu chuyện trà dư tửu hậu đầu năm, tuy nhiên qua việc bình xét năm nay nó lại cho thấy kênh chứng khoán còn lộ những khoảng trống của thị trường. Khoảng trống đó là một mã chứng khoán có khối lượng niêm yết lớn mà mỗi phiên lại có quá ít cổ phiếu giao dịch thì có bị thao túng giá? Thứ đến là mã này có chỉ số P/E quá cao như vậy có làm kênh chứng khoán Việt Nam kém hấp dẫn khi hút nguồn vốn ngoại? Ngoài ra, sắp tới nếu nhiều mã cổ phiếu dạng như SQC lên sàn thì liệu cơ quan quản lý thị trường sẽ tính toán như thế nào?

Ủy ban Chứng khoán nhà nước từng cho biết trọng tâm hoạt động của đơn vị trong năm 2010 là hoàn thiện các cơ chế chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Như vậy những lỗ hổng về thị trường qua việc tính giá trị người giàu trên sàn nêu trên đang là các biến số nhỏ mà các nhà đầu tư cần ủy ban cho lời giải ngay.

MAI THẢO