NHNN không tham gia đấu thầu vàng khi thị trường ổn định

Theo đó, ông Huy cho biết thị trường vàng hiện đang tương đối ổn định, cả về giá cả và số lượng. Trong các tuần gần đây có nhiều phiên các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng đã mua vàng từ dân cư, thay vì bán như trước đây. Điều đó cho thấy dù NHNN không can thiệp nhưng thị trường vẫn ổn định và nhu cầu không mạnh. Do đó, ông Huy khẳng định mục tiêu của các phiên đấu thầu vàng là can thiệp để bình ổn thị trường. Trong trường hợp không có những sự bất ổn thì NHNN không tham gia đấu thầu vàng.

TRÀ PHƯƠNG