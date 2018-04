Phát hiện lượng lớn xe SH, Exiter, Liberty... vô chủ

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 -Chi Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng Công an huyện Quỳnh lưu tỉnh Nghệ An ngày 9-4 khi tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29- 440.04 do ông N.M.C điều khiển theo hướng Bắc-Nam.



Xe tải chở 46 chiếc xe máy các loại bị lực lượng chức năng phát hiện

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 46 chiếc xe máy các loại mang nhãn hiệu gồm SH150, Exiter, Liberty, Futurneo Fi.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa nói trên không có giấy tờ kèm theo chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có chủ sở hữu. Tổng lô hàng vi phạm có trị giá ước tính khoảng 400 triệu đồng.



Lực lượng chức năng đang thống kê tang vật vi phạm

Hiện Đội QLTT số 4 đang làm thủ tục chuyển giao cho Công An huyện Quỳnh Lưu để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.